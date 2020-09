Rethen

Eine Gartenlaube nahe den Bahngleisen in Rethen ist in der Nacht zu Freitag komplett abgebrannt. Die Feuerwehr wurde um 4.51 Uhr zu dem Grundstück an der Hildesheimer Straße auf Höhe der Stadtbahnhaltestelle Rethen/Steinfeld gerufen. Als die Helfer eintrafen, stand die Laube bereits voll in Flammen, berichtet Feuerwehrsprecher Florian Paetz.

Die Feuerwehr begann kurz darauf mit den Löscharbeiten, vom Gebäude blieb allerdings nicht mehr als Bauschutt übrig: Es wurde beim Brand vollständig zerstört, auch die Lärmschutzwand zur Bahnlinie ist laut Feuerwehr beschädigt. In der Laube hatten die Feuerwehrleute drei Gasflaschen gefunden, von denen zwei ihren Inhalt wegen der Hitze schon abgegeben hatten. Die dritte Flasche wurde zum Kühlen in eine Regentonne gestellt.

Ein Schaumteppich soll verhindern, dass das Feuer wieder aufflammt. Quelle: Feuerwehr Laatzen

Mit Wärmebildkameras suchten die Einsatzkräfte nach dem Ablöschen Glutnester im Bauschutt und löschten diese. Im Anschluss überzogen sie die Reste mit einem Schaumteppich, um ein Wiederaufflammen zu verhindern. Gegen 7.30 Uhr übergaben die Feuerwehrleute den Brandort an die Polizei.

Zur Brandursache ist bislang nicht bekannt.

Weiterer Rauchalarm im Hemminger Weg

Bereits am Donnerstagabend waren die Ortsfeuerwehren aus Laatzen und Rethen wegen eines Brandes zu einem Mehrfamilienhaus am Hemminger Weg in Rethen gerufen worden. Anwohner hatten einen piependen Rauchmelder und einen eigenartigen Geruch wahrgenommen. Die Feuerwehrleute öffneten die Tür gewaltsam und entdeckten in der Wohnung Essen auf dem Herd. Die Helfer schalteten das Gerät aus und nahmen das Essen von der Herdplatte. Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause.

Von Johannes Dorndorf