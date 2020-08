Laatzen

Corona-Infektionen bestmöglich verhindern und im Fall des Falles die Ansteckungsketten rasch nachvollziehen und unterbrechen können – das ist der Sinn und Zweck der Hygieneverordnung, die auch Betreiber und Kunden von Gastronomiebetrieben beachten müssen. Doch mit Desinfektionsmittel, angelegtem Mund-Nasen-Schutz und dem Ausfüllen von Kontaktbögen nehmen es längst nicht alle so genau, kritisiert der Laatzener Eiscafébesitzer Fabrizio Covre. Er fordert die bessere Beachtung der Regeln und stärkere Kontrollen von Behörden.

Wer sich nicht an Regeln hält, darf nicht ins Eiscafé

Ein rot-weißes Flatterband weist den Laufweg zum Eingang des Eiscafés Venezia. Direkt davor hängt eine Kette. Gäste dürfen erst hinein, wenn sie auf dem vorbereiteten Zettel ihren Namen, Kontaktdaten und Ankunftszeit notiert haben. „Ich wurde deshalb schon von Gästen beschimpft“, berichtet Covre, doch er bleibt dabei. Besucher, die sich nicht an die Regeln halten wollen, dürfen sein Café nicht betreten.

Dasselbe strikte Vorgehen würde er sich auch in anderen Gastrobetrieben wünschen. Doch immer wieder beobachte er Kollegen, die sich nicht oder nur in Teilen an die Auflagen halten, sagt Covre, der mit geschultem Blick unterwegs ist: Mal fehlen Kontaktzettel, oder die Tische werden nicht desinfiziert, und Bedienungen laufen ohne Gesichtsschutz herum. „Ich halte das für fahrlässig“, sagt der Eiscafébesitzer, der angesichts der steigenden Infiziertenzahlen einen erneuten Lockdown für durchaus wahrscheinlich hält. „Das will keiner.“ Eindringlich ruft er Gastronomen und Gäste dazu auf, die Regeln zu beachten.

Die Zettel mit den Registrierungen der Gäste heftet Fabrizio Covre nach Tagen geordnet ab. Quelle: Daniel Junker

Eiscafébesitzer vermisst Kontrollen

Besonders verärgert ist Covre über die Behörden. „Es wird kaum kontrolliert.“ Auch deshalb würden die Regeln verstärkt ignoriert. Es sei schwierig, die Behörden zur Kontrolle zu bewegen, so Covre. Nachdem er die Region Hannover darüber informierte, dass sich Gastronomen nicht an die Auflagen halten und er um mehr Überprüfungen bat, habe diese an die Stadt Laatzen verwiesen. Der Kontakt zum Ordnungsamt habe nicht den gewünschten Erfolg gebracht.

Der Eiscafébesitzer moniert, dass Gastronomen pauschal für die Vergehen anderer bestraft würden und verweist auf einen Fall im Mai. Als bekannt wurde, dass ein einzelner Betrieb im Leine-Center die Abstandsregeln seiner Gäste nicht kontrollierte, seien zeitweise alle Einrichtungen in der Einkaufspassage geschlossen worden.

Gäste im Eiscafé begrüßen die strikten Einlassregeln. „Ich finde es gut, dass das hier so genau genommen wird“, sagt Gisela Soyta, die mit ihren Töchtern zum Shoppen aus Alfeld nach Laatzen gekommen ist. „Oft wird das sehr lax gehandhabt, in manchen Restaurants muss man gar nichts angeben.“ Dabei sollten Gastronomen und Gäste die Auflagen einhalten, so Soyta, „damit sich das Virus nicht noch mehr ausbreitet“.

Juliane Reich (von links), Gisela und Christina Soyta finden es gut, dass die Bestimmungen im Eiscafé Venezia streng eingehalten werden. Sie haben bemerkt, dass dies in vielen Betrieben anders ist. Quelle: Daniel Junker

Gäste reagieren unterschiedlich

Vezni Özgör, Inhaber vom Café Lebenstraum, teilt die Registrierungszettel in seinem Restaurant an den Leine-Arkaden bei der Bestellung direkt an die Kunden aus. Die Mitarbeiter würden die Gäste nur mit Mund-Nasen-Schutz bedienen, und auch die Gäste dürften ihre Masken erst ablegen, wenn sie am Tisch sitzen, sagt er. Die allermeisten Kunden hielten sich an die Regeln. Doch es gebe auch Ausnahmen.

„Es gibt immer wieder Leute, die sich daran nicht halten wollen“, sagt der Caféinhaber. Diese Gäste würden von den Mitarbeitern konsequent weggeschickt. Einen neuerlichen Lockdown fürchtet auch er. „Wenn ich nur mein Restaurant betrachte, habe ich zwar keine Bedenken, aber wenn ich sehe, wie sich manche Leute drumherum verhalten, halte ich das durchaus für möglich.“ Immer wieder sehe er Menschen, die Maskenpflicht und Abstandsregeln missachteten.

Beunruhigende Zahlen

Diese Beobachtung teilt auch Wasim Omar vom Eiscafé La Via in Gleidingen. „Beim Betreten unseres Cafés besteht Maskenpflicht. Fast alle Kunde halten sich auch daran.“ Hin und wieder habe es dennoch Situationen gegeben, in denen Besucher erst aufgefordert werden mussten, sich die Maske aufzusetzen. Wer das nicht wolle, müsse gehen. Omar mache sich Sorgen um die derzeitige Entwicklung. „Es ist mir wichtig, dass wir das Café nicht wieder schließen müssen. Jeder, der selbstständig ist, hat diese Bedenken, denn die Zahlen sind gerade wieder sehr beunruhigend.“

Wer Regeln nicht beachtet, muss gehen: Chadia und Wasim Omar vom Eiscafé La Via Gleidingen. Quelle: privat

Region kontrolliert anlassbezogen, Stadt sporadisch

Das Land hat Maßnahmen erarbeitet, um die Ausbreitung des Virus zu verhindern, und passt diese regelmäßig an. Doch wer prüft, ob die Menschen sich auch daran halten? Polizei sowie die Ordnungsämter der Städte und Gemeinden kontrollierten vor Ort, erklärte Regionssprecherin Carmen Pförtner. Der Außendienst der Region Hannover kontrolliere nur anlassbezogen. „Dieser war auch schon im Leine-Center in Laatzen unterwegs.“

Die Stadt Laatzen prüfe sporadisch die Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen, bestätigte Sprecher Matthias Brinkmann. Von Zeit zu Zeit würden Verstöße gegen das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung festgestellt. Die Betroffenen würden daraufhin aufgeklärt und „hin und wieder auch Ladenbesitzer beraten“.

Seit Mai 92 Verstöße in der Region

Die angezeigten Verstöße aus und für den Bereich Gastronomie sind noch im zweistelligen Bereich. Seit Mitte Mai seien 92 gemeldet worden, teilte Pförtner mit. Am häufigsten ging es dabei um Gruppenverstöße sowie Verstöße gegen die Kontaktreduzierung. Insgesamt bearbeitete die Bußgeldbehörde weitaus mehr Fälle. Seit Inkrafttreten der Beschränkungen und Corona-Maßnahmen wurden der Region 5838 Verstöße gemeldet, von denen sich mehr als 3600 noch im sogenannten Anhörungsprozess befinden. Bußgeldbescheide hat die Region bisher 2049 verschickt.

Allein die große Zahl an Bußgeldverfahren zeige, dass die Behörden nicht untätig seien. Sicherlich gebe es Unterschiede in der Art und Häufigkeit der Kontrollen in den Kommunen, „aber wenn etwas angezeigt wird, dann wird dem auch nachgegangen und falls nötig auch ein Bußgeld verhängt“.

Von Astrid Köhler und Daniel Junker