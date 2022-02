Laatzen

Die Corona-Pandemie belastet die Menschen seit mehr als zwei Jahren gesundheitlich und wirtschaftlich. Auch Laatzens Gastronomen haben aufgrund des anhaltenden Gästeschwunds und wechselnder Hygieneauflagen zu kämpfen. Einige von ihnen haben die Reißleine gezogen und zumindest übergangsweise geschlossen. Andere halten die Stellung, wenn auch oftmals mit Einschränkungen.

Das „Wiesendachhaus“ in der Leinemasch ist üblicherweise rund ums Jahr geöffnet, und die Homepage suggeriert dies auch noch. Tatsächlich aber haben sich Pächterin Elke Bostelmann und die Stadt Laatzen wie im Vorjahr auf eine Pause verständigt. Seit vergangenem Herbst ist das Ausflugslokal regulär geschlossen. „Coronabedingte Winterpause“ steht auf mehreren Hinweisschildern am Gebäude und den Zuwegen. Erst zum 1. März soll die Gaststätte wieder öffnen.

Bis Ende Februar bleibt das Wiesendachhaus in Alt-Laatzen in der coronabedingten Winterpause. Quelle: Torsten Lippelt

Zwar grundsätzlich noch geöffnet, aber das mit eingeschränktem Angebot ist die Clubgaststätte „Zur Leinemasch“ von Germania Grasdorf. In dem im Frühjahr 2021 eröffneten und auf deutsche sowie ägyptisch-orientalische Speisen ausgerichtete Restaurant von Jasim Spitzenberger bleibt die Küche wegen des Gästerückgangs die meiste Zeit kalt. „Die Corona-Restriktionen für die Gastronomie Ende November kamen einem Lockdown gleich“, sagt Spitzenberger. „Es hagelte Absagen für alle geplanten größeren und kleinen Feiern.“ Die Gäste hätten Ängste vor der neuen Corona-Variante gehabt. Mitarbeiter mussten teils in Kurzarbeit geschickt werden. Bis auf Weiteres ist nur die Bar geöffnet, und es wird nur nach Vorbestellung gekocht – für Gruppen ab 20 Personen.

„Die Corona-Restriktionen für die Gastronomie kommen einem Lockdown gleich“ : In der Vereinsgaststätte „Zur Leinemasch“ von Pächter Jasim Spitzenberger ist aktuell nur die Bar geöffnet, die Küche bleibt die meiste Zeit kalt. Quelle: Torsten Lippelt

Über massive Probleme klagt auch Nikolaos Nakos, der Chef des griechischen Hotels und Restaurants „Inos“ in Grasdorf. „Da bis April alle Messen abgesagt sind, stehen meine Hotelzimmer komplett leer, und im Restaurant haben wir seit Anfang Januar mit der 2G-plus-Regel einen Umsatzrückgang von rund 70 Prozent“, berichtet er. Die Öffnungszeiten hat er gleichwohl nicht verändert. Wochentags sei nicht viel los, aber am Wochenende kämen vor allem Stammkunden. Auch der Außer-Haus-Verkauf sei wichtig. „Ich rechne mit jedem Cent der reinkommt“, so Nakos, der auf eine Zeit mit weniger Virusgefahr und dafür mehr Freiheit und Gästen hofft.

Nikolaos Nakos, Chef des Hotels und Restaurants „Inos“, vor seinem Grasdorfer Lokal an der Hildesheimer Straße. Quelle: Torsten Lippelt

Grundsätzlich zufrieden trotz Pandemie ist hingegen Giuseppe „Pino“ de Feudis von der italienischen Trattoria und Pizzeria „Il Tartufo“. Wochentags gilt bei ihm die 2G-Regel, am Wochenende wechselt der Wirt auf 2G plus, um in seinem kleinen Lokal alle Plätze nutzen zu können. Problematischer seien weniger die Umsatzzahlen als die wechselnden Hygienevorgaben, die die Planungen erschwerten, sagt der Gastronom. Zudem habe Personalnot dazu geführt, dass er einen weiteren Tag schließen musste.

Spürt die Personalnot: Giuseppe „Pino“ de Feudis von der Trattoria „Il Tartufo“ in Grasdorf muss seit Januar einen zusätzlichen Tag in der Woche schließen. Quelle: Torsten Lippelt

Wechsel in Gleidingen

In Gleidingen haben der Inhaber der „Balkan-Stube“, Peter Strinic, und seine Frau Boja nach etwas mehr als sechs Jahren gänzlich aufgehört – jedoch nicht wegen der Pandemie. Obwohl sein Lokal 2021 etwas mehr als die Hälfte des Jahres geschlossen war, habe er die übrige Zeit die alten Öffnungszeiten beibehalten, sagt Strinic. Auch das Weihnachtsgeschäft sei passabel gelaufen – zwar nicht so wie in früheren Jahren, aber auch nicht schlecht. Der Grund für seinen Rückzug sei ein anderer: „Ich bin jetzt ein paar Jahre über 70, da ist es Zeit, in Rente zu gehen“, meint Strinic, der das Geschäft an Fanol Domgjoni abgegeben hat. Der Nachfolger betreibt die „Balkan-Stube“ weiter mit 2G-Regel und bietet dort nun auch kroatische Pizza an.

Der neue Inhaber der Balkan-Stube in Gleidingen, Fanol Domgjoni, hat die Öffnungszeiten seines Vorgängers beibehalten. Quelle: Torsten Lippelt

Auch wenn sie teils unterschiedlich auf die Pandemie reagieren, so eint die Laatzener Gastronomen doch eine gemeinsame Hoffnung: dass sie bald wieder ohne Einschränkung und entspannt öffnen dürfen.

Von Torsten Lippelt