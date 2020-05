Laatzen

Als Niedersachsens Gastronomen am 11. Mai erstmals nach der Corona-Zwangsschließung wieder Gäste an Tischen bedienen durften, war die Erleichterung groß. Auch bei Familie Britti, die im Leine-Center mit der Osteria und dem Un Momento zwei Restaurants betreibt und zuletzt nur Essen zum Mitnehmen anbieten durfte. Zehn Tagen später aber war es plötzlich schon wieder vorbei. Die Brittis wurden wie anderen Gastrobetriebe im Center auf einen Passus im Paragrafen 8 der Verordnung zum Niedersächsischen Infektionsschutz hingewiesen, wonach Restaurant und Cafés in Einkaufscentern nur Außer-Haus-Verkauf anbieten dürfen. Irritierend: Diese Regelung gilt niedersachsenweit, wird aber de facto nur in Laatzen angewandt. Die Brittis wollen das nicht hinnehmen und kündigen rechtliche Schritte an.

Britti : „Das ist Wettbewerbsverzerrung“

„Das ist Wettbewerbsverzerrung“, schimpft die stellvertretende Geschäftsführerin und Mitinhaberin der Osteria, Sophia Britti. In anderen Einkaufszentren der Region würden Kunden wie in anderen Restaurants an Tischen bedient. Voraussetzung: die Hygieneregeln. Die hätten auch sie stets eingehalten, Platzzahlen halbiert, Tische auseinandergerückt und Personalien von Gästen aufgenommen. Umso erstaunter war sie, als sie vergangenen Dienstag erfuhr, dass im Leine-Center nur noch Außer-Haus-Verkauf erlaubt sein sollte. „Es geht um unsere Existenz. Wir haben schon einen fünfstelligen Umsatzausfall“, sagt die 28-jährige Gastronomin. Die Stadt Laatzen hatte über das Centermanagement eine E-Mail des Landes an die Region als Kontrollbehörde weitergeleitet, mit dem entsprechenden Hinweis auf den Paragrafen 8.

Die Freude über die Wiedereröffnung des Vor-Ort-Verzehrs währte nicht lang. Seit Mittwoch, 20. Mai, ist es den Gastronomiebetrieben im Leine-Center mit Verweis auf die allgemeine Verordnung des Landes Niedersachsen untersagt, ihre Gäste am Tisch zu bedienen. Quelle: Astrid Köhler

Die Sonderregelung für Gastronomen in Einkaufscentern ist Landesgesetz, wird bisher offenbar nur in Laatzen angewandt. Wie Nachfragen am Dienstag bei Gastrobetrieben in der Ernst-August-Galerie und dem CCL in Langenhagen ergaben, können dort tatsächlich problemlos Speisen vor Ort verzehrt werden.

Region hat eigene Auffassung von Landesverordnung

Die Region legt den Passus in der Landesverordnung weniger streng aus. Nach ihrer Auffassung darf es Gastronomieangebote in Einkaufszentren durchaus geben, sofern diese über eine eigene Fläche verfügen, sich die Betreiber an die Auflagen halten und keine Laufwege behindert werden, erklärte Regionssprecherin Christina Kreutz. „Ob sich ein Restaurant in einem Einkaufszentrum oder andernorts befindet, spielt mit Blick auf den Infektionsschutz keine Rolle.“

Um zu erfahren, was in Laatzen anders ist als sonst im Land, klemmte sich Britti ans Telefon, sprach mit Centermanagement und Behörden und erfuhr: Weder ein konkreter Verstoß im Leine-Center noch die hiesigen Infektionszahlen hatten die Verantwortlichen an den Paragrafen 8 erinnert. Vielmehr war es ein Ehepaar, das vergangene Woche besetzte Tische eines anderen Cafés in der Ladenpassage fotografierte und mit entsprechendem Verweis auf die Verordnung an das Ministerium schickte.

Tatsächlich habe ein Bürger einen Missstand gemeldet und das Ministerium daraufhin die Klarstellung zur Verordnung explizit auf Laatzen bezogen verschickt, bestätigte Laatzens Wirtschaftsförderer Jörg Schmidt. „Es ist schwer, kreative Interpretationen mit der Region zu leben, wenn das Ministerium sich wörtlich auf Laatzen bezieht.“ Die Stadt sei nicht als Ordnungsbehörde tätig, sondern habe die bis zum 10. Juni geltende Anordnung des Landes lediglich weitergegeben.

Wird Gastronomie in Einkaufszentren regionsweit geschlossen?

Da es bisher keine ausdrückliche Weisung des Landes gebe, halte die Region an ihrer bisherigen Auslegung fest, teilte die Sprecherin mit. Klar sei aber auch: Wenn die Weisung komme, müssten alle Restaurants in Einkaufszentren schließen – regionsweit.

Die Laatzener Gastronomin Britti hofft auf eine andere einheitliche Lösung:. „Es geht nicht darum, andere in die Pfanne zu hauen, wir wollen nur wie andere wieder aufmachen dürfen.“ Mit ihrem Anwalt ist sie bereits wegen einer einstweiligen Verfügung in Gespräch, eben mit dem Ministerium. Bis Mittwoch wolle sie dem Land noch Zeit gegeben, eine Lösung zu finden. „Sonst werde ich den Betrieb am Donnerstag wieder aufmachen wie alle anderen.“ Notfalls werde sie auch das Land verklagen. Die Aussichten, das hätten ihr Juristen versichert, stünden gut.

Centermanagement arbeitet mit Stadt an Hygienekonzept

Um eine Stellungnahme zum aktuellen Fall gebeten, teilte das Centermanagement mit, es arbeite eng mit den Behörden und dem Land zusammen, um zu klären, wie die Gastronomie im Leine-Center zukünftig betrieben werden könne. Gemeinsam mit der Stadt Laatzen werde zudem ein Schutz- und Hygienekonzept entwickelt und mit Vertretern des Landes überprüft. „Bis wir eine finale Lösung haben, wird die Gastronomie im Leine-Center mit Take-away-Diensten betrieben“, so Centermanager Guillera Poveda.

Von Astrid Köhler