Laatzen

Wegen der Corona-Infektionslage verzichtet die Stadt auch beim diesjährigen Volkstrauertag auf die traditionellen Gedenkveranstaltungen an den Kriegs- und Ehrenmalen in den Laatzener Ortsteilen. Stattdessen wird es am Sonntag, 14. November, wie bereits 2020 eine zentrale Gedenkstunde vor dem Rathaus im kleinen Kreis geben, teilt die Stadt mit.

Bürgermeister Kai Eggert wird gemeinsam mit Pastorin Katrin Dieckow von der evangelischen Thomas-Kirchengemeinde und den Ortsbürgermeistern der vier Laatzener Ortschaften der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft gedenken. Im Anschluss legen die Ortsbürgermeister die Kränze an den Ehrenmalen in den Ortsteilen nieder. Um den Teilnehmerkreis klein zu halten, gibt die Stadt die Uhrzeit nicht bekannt.

Lesen Sie auch Volkstrauertag: Laatzens Ortsbürgermeister legen Kränze nieder

In Gleidingen ist darüber hinaus im Rahmen des Gottesdienstes, der um 10 Uhr in der St.-Gertruden-Kirche beginnt, ein zusätzliches Gedenken geplant. In Rethen wird es zudem vor dem dortigen Gottesdienst einen Schweigemarsch geben.

Teilnehmer treffen sich am Familienzentrum

Die Teilnehmer treffen sich um 10 Uhr am Familienzentrum an der Braunschweiger Straße. Von dort geht es zur St.-Petri-Kirche, wo Bürgermeister Kai Eggert, Ortsbürgermeister Ernesto Nebot und Pastor Jens Wening etwa ab 10.15 Uhr Worte des Gedenkens sprechen.

Musikalisch begleitet wird die Veranstaltung vom Musikverein Rethen. Während der Gedenkfeier ist der Abstand von 1,50 Metern einzuhalten, bei geringeren Abständen ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Von Johannes Dorndorf