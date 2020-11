Rethen

Als Schorjang Suleiman im November 2015 mit seiner Frau und seiner damals acht Monate alten Tochter nach Deutschland kam, konnte er kein Wort deutsch. Die kurdische Familie war aus Nord-Syrien vor dem Krieg geflüchtet. Einen Großteil der Strecke hatte sie zu Fuß zurückgelegt. Nun eröffnet Suleiman einen Supermarkt am Rethener Markt. Das hat er unter anderem der Unterstützung des Laatzener Flüchtlingsnetzwerks zu verdanken.

Kurz nach der Ankunft von Suleiman und seiner Familie in Laatzen übernahm die heute ehrenamtliche Helferin Jutta Hißbach die Einzelbetreuung der Familie. „Ich habe sie bei Behördengängen und Arztbesuchen begleitet, beim Ausfüllen von Formularen geholfen“, sagt die 72-Jährige aus Alt-Laatzen. Auch bei der Anmietung der Geschäftsräume habe sie ihn unterstützt. Mittlerweile sei aus der Hilfe eine Freundschaft geworden.

Versuche, im ursprünglichen Beruf zu arbeiten, scheiterten

In Laatzen hat Suleiman mehrere Sprachkurse besucht. Jetzt sind Unterhaltungen auf deutsch für ihn kein Problem mehr. Nur mit dem Finden einer Arbeitsstelle haperte es. „Ich habe in Damaskus ein Studium der Sprachwissenschaften abgeschlossen und bin Sprachlehrer für Arabisch“, sagt der 31-Jährige. Zwar seien seine Zeugnisse in Deutschland anerkannt worden. Um aber als Sprachlehrer arbeiten zu können, müsste er hier noch einmal studieren. Daher sind alle seine Versuche, in seinem ursprünglichen Beruf in Deutschland zu arbeiten, gescheitert. Zeitweise jobbte er in einem Restaurant, lieferte Pizza aus.

Nun hat er eine Marktlücke entdeckt und eröffnet einen Supermarkt für arabische Lebensmittel am Rethener Markt. „Viele Menschen arabischer Herkunft fahren ganz bis nach Hannover, um dort ihre Lebensmittel zu kaufen“, berichtet Suleiman. Denn der Navi-Markt in Laatzen biete vor allem türkische Produkte an. Unterstützung bei der Geschäftsgründung habe er von seiner Familie bekommen. Sein Bruder betreibt bereits einen Friseursalon in Münster, sein Schwager eine Schneiderei in Essen.

Großer Zuspruch auch von Deutschen

Die Regale in seinem Dubai Minimarket sind bereits gut gefüllt. Es gibt unter anderem arabische Säfte und Gewürze, Tees und Kaffee, Oliven, Bohnen und arabischen Reis, Käse aus der Türkei und dem Libanon, zahlreiche Nüsse und Kerne sowie täglich frisches arabisches Brot. Ergänzt wird das Sortiment von Haushalts- und Kosmetikprodukten wie arabischer Haarseife und Shishas und Shisha-Zubehör. „ich habe bereits großen Zuspruch bekommen“, sagt Suleiman. „Nicht nur von arabisch-stämmigen Menschen, sondern auch von Deutschen, die schon angekündigt haben, bei mir einkaufen zu wollen“, sagt Suleiman, dessen Frau ihn künftig im Laden unterstützt.

Viele Erfolgsgeschichten von Laatzener Flüchtlingen

„Es gibt inzwischen viele Erfolgsgeschichten von Flüchtlingen aus Laatzen“, sagt Mareike Fruth, Koordinatorin beim Flüchtlingsnetzwerk. „Ein junger Mann macht eine Ausbildung in der Schlachterei in Oesselse, eine Frau ist Pflegehelferin geworden, ihre Kinder arbeiten als Pharmazeutisch-technische Assistentin (PTA) und Elektriker“, berichtet sie. Zwei weitere in Laatzen angekommene Flüchtlinge wollen laut Furth im nächsten Jahr eine Käserei bei Stadthagen eröffnen. „Ich hoffe sehr, dass ich dann bei Herrn Suleiman den selbst gemachten Käse kaufen kann“, sagt Fruth.

Eröffnet wird der Dubai Mini Market am Rethener Markt am Dienstag, 1. Dezember. Er hat ab dann von montags bis sonnabends regelmäßig von 8 bis 20 Uhr geöffnet.

Von Stephanie Zerm