Laatzen

Die Schule ist dicht, der Urlaub gestrichen – für Kinder können die nächsten Wochen langweilig werden. Das Kinder- und Jugendbüro der Stadt und der Verein Jukus loben deshalb jetzt unabhängig voneinander zwei Malwettbewerbe für Kinder aus.

Unter dem Motto #wirbleibenzuhause können Kinder und Jugendliche ab sechs Jahre beim Wettbewerb der Jugendpflege mitmachen. „Lasst eurer Fantasie freien Lauf und gestaltet ein Bild zum Thema“, heißt es in dem Aufruf dazu. Die fertigen Bilder werden dann von den Teilnehmern fotografiert und per E-Mail bis zum 7. April an kinderundjugendbuero@laatzen geschickt. Alle Bilder werden vom 9. bis 15. April auf der Internetseite kijub-laatzen.de und auf der Facebooksseite des Kinder- und Jugendbüros veröffentlicht. Dort gibt es auch weitere Tipps zur aktuellen Freizeitgestaltung. Kommentare zu den Bildern per E-Mail sind willkommen, die Entscheidung über die Sieger der jeweiligen Altersgruppen trifft eine Jury. Auf die Gewinner warten kleine Überraschungen.

Jukus-Wettbewerb zum Thema Garten

Die Kinder- und Jugendkunstschule Jukus schreibt ihrerseits einen Malwettbewerb zum Thema „Mal mal was – was im Garten so wächst“ aus. Kinder und Jugendliche im Alter von vier bis zwölf Jahren können malen, was sie im Garten sehen oder auch was sie sich wünschen. Es können Bilder, Comics, Zeichnungen und Collagen erstellt werden. Eine fünfköpfige Jury kürt im Anschluss die Sieger in drei Altersgruppen. Zu den Preisen zählen Entdeckernachmittage im Interkulturellen Garten, Jukus-Kurse und Brotbacken mit Freunden. Auch bei diesem Wettbewerb fotografieren die Kinder die Bilder ab und senden sie bis Freitag, 10. April, 12 Uhr, per E-Mail an info@leine-jukus.de ein. Die Originale sind aufzuheben und später nachzureichen. Mit anzugeben sind Name, Wohnort, Alter, Titel und Größe des Bildes.

Lesen Sie auch

Von Johannes Dorndorf