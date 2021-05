Hannover/Laatzen

Schon seit einigen Jahren setzt sich die Laatzener Bürgerinitiative Forum 2014 für die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge ein. Am Mittwoch nun erreichte der 2013 gegründete Verein einen Meilenstein: Der Vorsitzende Rainer Schumann übergab vor dem Landtag eine Petition, in der die Initiative ihrer Forderung Nachdruck verleiht: Die Straßenausbaubeitragssatzungen (Strabs) sollen demnach landesweit abgeschafft werden.

An der Eingabe haben sich über 800 Teilnehmer beteiligt, so Schumann. Weit über 80 Prozent der Teilnehmer kämen aus Laatzen und Pattensen. „Interessanterweise hat sich diese Petition in ganz Niedersachsen verbreitet“, sagt der Vorsitzende, ein Sechstel der Teilnehmer stamme aus anderen Teilen des Landes. „Das zeigt auch, wie dieses Thema landesweit für Aufregung sorgt.“ Mit dem Vorstoß wollen die Unterzeichner erreichen, dass sich Anlieger künftig nicht mehr an der Sanierung und dem Ausbau von Straßen beteiligen müssen. Das kann je nach Kommune und Infrastruktur sehr teuer werden. Stattdessen müssten die Kosten dann von der Allgemeinheit getragen werden.

Rainer Schumann, Vorsitzender des Forums 2014, vor dem Niedersächsischen Landtag. Quelle: Katharina Kutsche

Die Petition, gedruckt und im Schnellhefter, übergab Schumann vor der Portikustreppe des Landtagsgebäudes an den Leiter des Petitionsausschusses, Axel Brammer (SPD) und dessen Stellvertreter, Karl-Ludwig von Danwitz (CDU). Beiden ist das Thema bereits aus ihren eigenen Wahlkreisen vertraut.

Ziel: Berücksichtigung durch die Landesregierung

Im nächsten Schritt, erläutert von Danwitz, werde die Petition einem Gremium aus vier Personen zur Prüfung übergeben – zwei Politiker aus den Regierungsparteien, zwei aus der Opposition. Zudem werde eine Stellungnahme des zuständigen Ministeriums eingeholt. Das könne innerhalb von sechs bis sieben Wochen erfolgen. Die höchste Stufe, welche die Petition erreichen könne, sei die Berücksichtigung: Damit würde die Landesregierung gebeten, „im Rahmen des geltenden Rechts dem Wunsch des Einsenders zu entsprechen“, heißt es auf der Webseite des Landtags.

Wie wahrscheinlich eine solche Entscheidung ist, das ist für Schumann schwer einzuschätzen. Die regierenden Parteien verwiesen bisher darauf, dass sie in das Recht der kommunalen Selbstverwaltung nicht eingreifen wollten, sagt der Forums-Vorsitzende. Es haben aber neun von 16 Bundesländern die Strabs längst abgeschafft. „Da geht es letztlich auch um Gleichbehandlung zwischen den Ländern.“

Von Katharina Kutsche