Wegen der Sanierung der Hildesheimer Straße müssen Radfahrer derzeit am Gleidinger Ortsausgang absteigen: Die Verkehrsader ist Einbahnstraße in Richtung Süden, sodass Radfahrer entweder schieben oder den Umweg über Trift- und Braunschweiger Straße in Kauf nehmen müssen.

Für Aufregung im Gleidinger Ortsrat sorgte jetzt eine Fehlinformation der Stadtverwaltung. Nach einer Anfrage zu geplanten Fahrradpiktogrammen gab die Stadt bekannt, dass Radfahrer zwischen Gleidingen und Rethen künftig in beiden Richtungen auf der Straße fahren müssen. Zuvor hatte es stets geheißen, dass unsichere Fahrradfahrer zumindest in Richtung Norden in Schrittgeschwindigkeit auf dem Gehweg fahren dürften.

„Es wurde uns bisher anders verkauft“

„Ich bin mittelschwer entsetzt gewesen, als ich die Antwort gelesen habe“, bekannte CDU-Ortsratsmitglied Rolf Pieper bei der jüngsten Ortsratssitzung. „Es wurde uns bisher anders verkauft.“ Auch andere Ortsratsmitglieder forderten Aufklärung darüber, warum die Regelung geändert wurde. Miriam Friedrichs-Seidel ( SPD) formulierte ungläubig: „Kann es sein, dass bei der Beantwortung ein Fehler unterlaufen ist?“

Sie behielt recht. Stadtsprecher Matthias Brinkmann räumte auf Nachfrage ein, dass die Drucksache fehlerhaft sei. „Der Gehweg soll wie besprochen in Richtung Norden für Radfahrende freigegeben werden, sodass sowohl ein Benutzen der Fahrbahn als auch des Gehwegs zulässig ist“, stellte der Stadtsprecher klar. Auf der Fahrbahn würden dann – wie bereits jetzt an der Osterstraße – Fahrradpiktogramme aufgebracht, um auf den Radverkehr aufmerksam zu machen. Allerdings sei bei Benutzung des Gehwegs auf Fußgänger Rücksicht zu nehmen. „Das heißt, Schrittgeschwindigkeit sollte eingehalten werden.“ Normaler bis schneller Radverkehr solle hingegen die Fahrbahn nutzen.

Schutzstreifen in Richtung Süden

In der Gegenrichtung müssen Radfahrer hingegen zwingend auf der Fahrbahn fahren. Die Region lässt dort Schutzstreifen markieren, die den Weg von Rethen nach Gleidingen sichern sollen. Für Schutzstreifen auf beiden Fahrbahnseiten reiche der Platz nicht aus, hieß es zuletzt vonseiten der Planer.

Von Johannes Dorndorf