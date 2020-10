Ingeln-Oesselse

Die Bergstraße in Ingeln-Oesselse führt seit Jahren die Prioritätenliste bei den Laatzener Straßenssanierung an. Der Beweis dafür sind zahlreiche Flickstellen auf der Fahrbahn sowie lange, bis zu zehn Zentimeter tiefe Risse im Gehwegbereich. Trotz des großen Bedarfs müssen Bürger aber noch mindestens zwei Jahre durchhalten, ehe die Bergstraße von Grund auf saniert wird. Zum einen will die Stadt den Neubau der nahe gelegenen Grundschule abwarten, zum anderen steht noch eine Entscheidung im Rechtsstreit mit der Region über die Straßenausbaubeitragssatzung aus.

Der Rat der defizitären Stadt Laatzen will künftige keine Anlieger mehr direkt mit hohen, teilweise fünfstelligen Beiträgen an den Sanierungskosten beteiligen, sondern hat alternativ Steuererhöhung beschlossen. Dies hat die Kommunalaufsicht der Region Hannover per Veto untersagt. Nun muss das Verwaltungsgericht Hannover entscheiden. Solange die Finanzierungsfrage nicht geklärt ist, hat die Stadt wiederum einen Baustopp für ihre Straßenprogramm verhängt.

Sanierung für 2022 geplant

Somit bleibt unklar, wann die Bergstraße saniert wird und auch, wer dafür zahlt. Die Stadt halte sich vorerst an provisorische Ausbesserungen. Die Risse auf dem Fußweg, so teilte Sprecher Matthias Brinkmann am Mittwoch mit, würden notdürftig geflickt. „Nach den jetzigen Haushaltsplanentwürfen ist eine Sanierung der Bergstraße und der Gehwege für das Jahr 2022 vorgesehen“, sagte er.

