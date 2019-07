Laatzen

Auch ein zweiter Preis ist eine große Auszeichnung und Freude, weiß die Geigerin Marta Gadzina aus Laatzen-Mitte. Vergangene Woche ist die 19-Jährige in Österreich beim International Vienna Arts Festival angetreten, und als einzige Teilnehmerin in ihrer Kategorie erspielte sich die Musikstudentin eine Auszeichnung. Ein sogenannter Grand Prix und dritten Platz wurden nicht vergeben.

„Ich freue mich riesig“, sagte Gadzina, die sich sogar etwas verwundert zeigte, überhaupt ausgezeichnet worden zu sein. „Es war extrem heiß: 35 Grad.“ Zudem war die „ Faustfantasie“ von Henryk Wieniawski, das sie neben Mozarts Konzert in B-Dur Nr. 1 spielte, kein ganz einfaches Stück. Auch habe sie ihre Klavierbegleitung erst vor Ort kennengelernt und etwas Lampenfieber gehabt, so die 19-Jährige. „Aber in einer gewissen Dosis ist das auch gut.“

Ausdrucksstark: Die Violoinisten Marta Gadzina aus Laatzen. Quelle: Jack Song

Von dem Wettbewerb für Musik und Tänzer in Wien zeigte sich die Laatzenerin beeindruckt: „Das Festival war sehr international geprägt mit vielen Teilnehmern aus Asien, Europa und Amerika.“ Zudem hätten sie an tollen Orten wie dem MuTh gespielt, dem Konzertsaal der Wiener Sängerknaben.

Bereits im Alter von sieben Jahren gewann die einer Musikerfamilie entstammende Marta Gadzina – ihre Mutter ist die Laatzener Kirchenmusikerin Monika Swiechowiczss, ihr Vater der Musiklehrer Krzysztof Gadzina – ihren ersten Wettbewerb bei Jugend musiziert. Seitdem sind zahlreiche weitere Preise dazugekommen. Die junge Geigerin, die an der Ignacy Jan Paderewski Musikhochschule in Posen studiert, ist als nächstes mit ihrem Trio bei verschiedenen Meisterkursen und im August mit ihrem Streichquartett beim Festival im italienischen Ferrarar.

Das nächste Mal in Laatzen zu hören ist Marta Gadzina am Sonnabend, 7. September. Dann gibt sie um 19 Uhr in der Reihe Orgelneu + Solo ein Konzert mit dem Streichquintett Fons Vitae in der Arche der Thomasgemeinde, Marktstraße 21.

Von Astrid Köhler