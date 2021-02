Laatzen

Die Beschwerden über liegengebliebene gelbe Abfallsäcke reißen in Laatzen nicht ab. Wegen des Schnees bis zum Wochenbeginn hatte der Abfallentsorger Remondis auch an diesem Montag nicht überall Verpackungsmüll abgeholt. Was viele ärgert: Im Gegensatz zum regionalen Entsorger Aha, der sich um die Abholung von Altpapier, Bio- und Restmüll kümmert, sah sich Remondis nicht in der Lage, Abholtermine in der laufenden Woche nachzuholen. Bereits in der Vorwoche hatte das Unternehmen die Abfuhr wegen der Witterung ausgesetzt.

„Am Montag waren die Straßen frei und wir Anwohner hatten dafür gesorgt, dass die Müllsäcke zugänglich sind“, berichten Uschi und Michael Borkowski aus der Sudewiesenstraße in Grasdorf. „Die Papier- und die Restmüllsäcke wurden auch abgeholt, nicht so der Verpackungsmüll.“ Das Ehepaar findet dies unzumutbar. „Unsere Straße vermüllt“, sagen die beiden und fordern Remondis auf, „diesen Mangel schnellstmöglich zu beheben“.

Auch Renate Schmidt aus dem Spannfeld in Rethen ärgert sich. „Teilweise liegen die Säcke schon seit voriger Woche, da nicht alle Anwohner sie wieder reingeholt haben. In dieser Woche sind nun noch mehr dazu gekommen“, sagt Schmidt, die an der Allensteiner Straße wohnt. „Keiner ist bereit, seine gelben Säcke aus den Müllbergen auszusortieren.“ Sie befürchtet, dass die Säcke bald Ratten anlocken. Tatsächlich hatten sich Anwohner des Laatzener Marktplatzes zuletzt über eine Rattenplage beschwert, die vor allem mit wildem Müll zusammenhänge, der dort illegal abgelegt wurde.

Säcke werden erst am Montag abgeholt

Waltraud Röhrich aus Gleidingen kritisiert zudem die Informationspolitik zu Beginn der Woche. „Nach einem Telefonat mit der Stadt und auch mit Remondis erhielt ich die Info, dass die gelben Säcke stehen bleiben sollen, da geprüft werde, wie das Wetter sich entwickelt“, berichtet sie über ihre Bemühungen am vergangenen Dienstag. Am gleichen Tag hatte Remondis allerdings mitgeteilt, die Abfuhr werde nicht nachgeholt. „Da, wo herausgestellte Säcke bis zum Abend nicht abgefahren wurden, bitten wir darum, sie bis zum nächsten regulären Abfuhrtermin wieder hereinzuholen“, teilte Niederlassungsleiter Dieter Opara mit – in Laatzen ist dies am kommenden Montag.

Als Grund gibt das Unternehmen an, dass Touren zu Wochenbeginn wegen überfrierender Nässe nicht abgeholt werden konnten. „Es gibt zahlreiche schmale Anwohnerstraße, Stichstraßen oder Straßenzüge in Hanglage, die mit 26 Tonnen schweren Fahrzeugen nicht befahrbar sind“, hieß es in der Erklärung vom Dienstag. Uschi und Michael Borkowski reichen die Erklärungen nicht. „Dieses Verhalten ist unzumutbar, zumal wir alle regelmäßig die Gebühren für diese Dienstleistung bezahlen.“

Von Johannes Dorndorf