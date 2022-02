Laatzen

Die Stadt Laatzen bietet Familien ab sofort mehr Beratung und Unterstützung an, um Leistungen für Bildung und Teilhabe zu beantragen. Damit will es die Stadt Familien mit geringem Einkommen einfacher machen, Gelder aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) abzurufen. Eltern können daraus finanzielle Unterstützungen für Angebote in Schulen, Kindertagesstätten und in der Freizeit erhalten – zum Beispiel für Schulausflüge, Klassenfahrten, das Mittagessen in Schule und Kita, Vereinsmitgliedschaften und Schwimmkurse.

Die Stadt bietet dienstags in der Zeit von 14 bis 16 Uhr und donnerstags von 10 Uhr bis 12 Uhr Beratungen rund um das Bildungs- und Teilhabepaket in Raum 1.4 des Stadthauses am Marktplatz 2 an. Eine Mitarbeiterin informiert Familien mit geringem Einkommen darüber, ob sie leistungsberechtigt sind, und hilft auch bei der Antragstellung.

Keine Regionskommune hat mehr Minderjährige mit Hilfsanspruch

Der Rat der Stadt hatte im September 2021 einstimmig beschlossen, dass die Verwaltung ein entsprechendes Beratungs- und Unterstützungsangebot bereitstellen soll. Hintergrund: Regionsweit gibt es keine andere Kommune, in der so viele Kinder und Jugendliche Anspruch auf solche Leistungen haben wie in Laatzen. „Bei der Anzahl der Berechtigten, die die ihnen zustehenden Leistungen tatsächlich abrufen, ist Laatzen im Regionsvergleich allerdings nur im Mittelfeld“, heißt es im Rathaus.

Fragen rund um Bildungs- und Teilhabeleistungen beantwortet Sandra Herz vom Team Soziale Sicherung unter Telefon (05 11) 82 05 50 36 oder per E-Mail an BuT@laatzen.de. Antragsformulare und Info-Material stehen in verschiedenen Sprachen auf www.laatzen.de zum Herunterladen bereit. Alle Unterlagen können Interessierte auf Anfrage auch in Papierform erhalten.

Persönliche Vorsprachen sind derzeit nur unter Einhaltung der 3G-Regel möglich, zudem muss eine FFP2-Maske getragen werden. „Mit einer Vorlaufzeit von wenigen Tagen kann nach individueller Absprache für den Termin ein Dolmetscher bereitgestellt werden“, sagt Stadtsprecherin Anke Weisbrich.

Zum 1. Januar 2022 hat die Stadt eine entsprechende Stelle mit 20 Wochenstunden geschaffen. Gleichzeitig vermittelt die neue Kraft zwischen den Hilfsbedürftigen und der Region Hannover, dem Jobcenter, Vereinen und anderen Anbietern. Schulen, Kitas, Lehrkräfte und Vereine sollen demnächst Schreiben mit Infos zu dem neuen Angebot erhalten.

Von Daniel Junker