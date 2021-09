Laatzen

Am 4. November wird der neu gewählte Rat der Stadt erstmals tagen. Als erste Fraktion hat die FDP nun die interne Führungsfrage geklärt. Gerhard Klaus wird die dreiköpfige Fraktion auch künftig anführen – so wie bereits in den vergangenen Jahren. „Wer haben das beste Wahlergebnis seit Jahren erhalten und liegen damit über dem Landesdurchschnitt der Partei“, freute sich Klaus, der auch dem FDP-Stadtverband vorsitzt, nach der einstimmigen Wahl. An der Fraktionsstärke im Rat ändert das Ergebnis allerdings nichts – die Freidemokraten werden auch künftig mit drei Mandaten im Rat vertreten sein.

Als Verstärkung ihrer Arbeit sieht die FDP die künftige Vertretung in den Ortsräten Laatzen, Rethen und Gleidingen: Es ist das erste Mal, dass die Freidemokraten einen Sitz im Ortsrat Gleidingen erringen konnten.

Von Johannes Dorndorf