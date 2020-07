Rethen/Hannover

Im Landgerichtsprozess gegen einen 45-Jährigen, der im Dezember im Rethener Aldi-Markt mit einem Schraubendreher auf seine Ex-Partnerin eingestochen und diese schwer verletzte hatte, ist am Mittwoch das Urteil gesprochen worden. Das Schwurgericht ordnete wegen gefährlicher Körperverletzung die dauerhafte Unterbringung des psychisch erkrankten, schuldunfähigen Mannes in einer psychiatrischen Klinik an.

Der Anklagepunkt des versuchten Totschlags hatte sich nach der Zeugenvernehmung und Rekonstruktion der Tat am Nachmittag des 27. Dezember für das Gericht nicht bestätigt. Das Schwurgericht unter dem Vorsitz von Richter Stephan Joseph sah es vielmehr als erwiesen an, dass der einst mit seiner Familie in Nordrhein-Westfalen lebende Mann den Arbeitsort seiner seit 2017 von ihm getrennt lebenden Ex-Frau gezielt aufgesucht hatte, um für ihn drängende Fragen bezüglich der beiden gemeinsamen Kinder zu klären. Wohn- und Arbeitsort waren dem Mann offiziell nicht bekannt.

Im Wald mit Gürtel stranguliert

Die als Kassiererin arbeitende 43-Jährige, die um die schwierige Persönlichkeit ihres Ex-Partners wusste und von diesem schon bedroht und attackiert worden war – ihr Mann hatte sie im Wald mit einem Gürtel stranguliert, bis sie ohnmächtig wurde, er die Tat bereute und von ihr abließ –, bemühte sich trotz widriger Umstände um eine Klärung vor Ort und versuchte auch ein Telefonat mit der gemeinsamen Tochter herzustellen. Das Gespräch artete aber aus, als die spätere Waffe, ein Schraubendreher mit Bit-Aufsatz, zum Vorschein kam.

Im Lager des Markts habe der Angeklagte die fliehende Frau gepackt und mit dem Werkzeug „in Hackbewegungen“ auf ihren Kopf eingestochen. Als der Aufsatz abfiel, schlug der Mann mit dem stumpfen Schraubendreher auf Herz- und Brustbereich der bereits stark blutenden Frau ein. Zwei Kolleginnen gelang es schließlich, den wie im Wahn zuschlagenden Mann zu packen und wegzuziehen. „Von allein hätten Sie nicht aufgehört“, sagte der Richter, von der Schilderung der Zeugen überzeugt, zu dem Angeklagten.

Mann leidet unter Wahnvorstellungen

Dass der Mann unter Wahnvorstellungen litt – er wähnte sich vom griechischen Geheimdienst verfolgt und vergiftet –, floss in die Bewertung des Falles ebenso mit ein wie dessen massive Attacke gegen seine Ex-Partnerin und die unmittelbar nach dem Angriff geäußerte Drohungen auf Griechisch, dieser beim nächsten Mal zu „zeigen, wie man stirbt“.

Ein Sachverständiger, der Chefarzt der Psychiatrischen Klinik Wunstorf, hatte bei dem bisher strafrechtlich unbescholtenen 45-Jährigen eine paranoide Persönlichkeitsstörung mit narzisstischen Zügen und psychotischen Symptomen festgestellt. Zwar sei die Einsichtsfähigkeit bei der Tat vorhanden gewesen, die Steuerung jedoch krankheitsbedingt aufgehoben.

Während die Vertretung der Nebenklägerin – das Opfer selbst blieb dem Gerichtssaal fern und wurde per Videokonferenz befragt – auf die Tötungsabsicht abzielte, sahen Staatsanwaltschaft und Pflichtverteidigung in ihren Plädoyers den Tatbestand der gefährliche Körperverletzung als erfüllt, bei zugleich hoher Rückfallgefahr.

Jahrelang Hass aufgestaut und entladen

Seinen über Jahre aufgestauten Hass habe der Angeklagte bei seiner Ex-Partnerin aggressiv entladen. „Das ist der Punkt, der sie so gefährlich macht“, sagte der Richter. Der 45-Jährige sei eine Gefahr für die Allgemeinheit. Er sei daher unterzubringen, um andere zu schützen und damit ihm selbst geholfen werden könne: mit Medikamenten und Therapie. „Sie müssen an ihrer Persönlichkeit arbeiten“, sagte Joseph, der betonte, von dem ruhig zuhörenden Angeklagten positiv überrascht gewesen zu sein. Im Prinzip sei es eine Unterbringung auf Dauer, doch der 45-Jährige könne sich entwickeln und müsse es auch, wenn er Kontakt zu seinen Kindern wünscht. „Nutzen Sie die Zeit für sich.“

Die Vertretung der Nebenklage äußerte sich nach der Urteilsverkündung zufrieden. Ihre Mandantin wolle sich endlich sicher fühlen können und das Erlebte verarbeiten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Angeklagte hat eine Woche Zeit zu überlegen, ob er es akzeptiert.

Das Schwurgericht, Saal 127, im Landgericht Hannover. Quelle: Astrid Köhler

Von Astrid Köhler