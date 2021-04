Grasdorf

Die Gaststätte Zur Leinemasch ist eine Baustelle. Es wird geschliffen, gestrichen, in der Küche wird neuer Fußboden verlegt. Im Gastraum sind die Sitzoberflächen der Bänke und Stühle entfernt worden. „Sie sollen neue Polster erhalten“, sagt Maren Spitzenberger.

Gemeinsam mit ihrem Ehemann Jasim Spitzenberger hat sie die Klubgaststätte von Germania Grasdorf an der Ohestraße als Pächter übernommen. Mitten während des Corona-Lockdowns, in einer Zeit, in der andere Gastwirte aufgeben. „Im November haben wir den Zuschlag erhalten“, sagt die 53-Jährige. Dabei waren sie und ihr Mann nicht die einzigen Interessenten, nachdem der vorherige Pächter im Juni wegen ausbleibender Einnahmen im Corona-Lockdown das Handtuch warf. „Wir haben uns gegen sieben Mitbewerber durchgesetzt“, sagt Spitzenberger.

Hoher sechsstelliger Betrag für Renovierung

Nun lässt das Ehepaar, das mit zwei Söhnen in Rethen lebt, gemeinsam mit dem Verein die Clubgaststätte komplett renovieren. „In den vergangenen Jahren gab es hier einen Investitionsstau“, sagt Spitzenberger. Die Kosten für die Arbeiten beziffert sie mit einem „hohen sechsstelligen Betrag“. Diese teilt sich das Ehepaar mit dem Verein.

Die gesamte Elektrik ist bereits erneuert, alle Wände sind mit einer edlen Sandstein-Tapeten versehen worden. Die Küche ist vergrößert, gefliest und mit neuer Gas-Wasser-Installation versehen worden. Wenn auch der neue Fußboden verlegt ist, werde sie komplett neu eingerichtet. „Wir wollen die alte und kultige Ausstattung in den Räumen aber erhalten und sie mit Wärme und Gemütlichkeit kombinieren“, sagt Spitzenberger. Dazu wollen die Pächter den alten Tresen sowie die massiven Holztische und -bänke im Gastraum aufarbeiten und letztere mit orangfarbenen Polstern versehen.

Der große Saal, in dem sich zurzeit noch alte Tische und Stühle stapeln, soll zum Event-Raum umgebaut werden. Jedes Wochenende sollen dort Partys stattfinden, oft auch mit Live-Musik, so die Vorstellung der neuen Chefs. Zusätzlich wollen sie den Raum für größere Feierlichkeiten sowie Seminare nutzen. „Neben Tischen werden wir auch orangefarbene Loungemöbel aufstellen und einen Beamer und eine Musikanlage installieren“, kündigt Spitzenberger an.

Am 1. Mai startet Verkauf von Eis und Grillspezialitäten

Auch im Außenbereich laufen die Arbeiten auf Hochtouren. Freunde von Jasim Spitzenberger streichen die Eingangstür und schleifen das vordere Gartenhaus ab. Das dunkel gestrichene Holzhaus soll einen neuen roten Anstrich bekommen.

Schon in drei Wochen soll dort alles fertig sein. Ab 1. Mai wollen die Spitzenbergers Eis aus der Pattenser Manufaktur Eis-Blume verkaufen. Außerdem wollen sie Grillspezialitäten zum Mitnehmen anbieten. Dazu stehen draußen bereits ein neuer Pavillon mit leuchtend rotem Spitzdach sowie ein 400 Kilogramm schwerer Profigrill, den Jasim und seine Freunde eigenhändig dort aufgestellt haben. „Das war schwere Arbeit“, sagt der gebürtige Iraker.

Das Holzhaus im Biergarten wird rot gestrichen. Ab 1. Mai soll dort Eis zum Mitnehmen verkauft werden. Quelle: Stephanie Zerm

Gaststätte ist lang gehegter Traum

Die Gaststätte ist für Jasim und Maren Spitzenberger ein lang gehegter Traum. „Bevor wir uns im November hier beworben haben, hatten wir ein Jahr lang nach einem geeigneten Objekt gesucht“, sagt die Betriebswirtin. Ihr Mann Jasim, der künftig in der Küche das Regiment führen wird, ist in Bagdad aufgewachsen, wo er im Restaurant seiner Familie kochte. Nachdem er aus dem Irak flüchten musste, arbeitete er unter anderem fünf Jahre lang in Ägypten als Koch und lernte die dortige Küche lieben.

Daher will Spitzenberger in Germanias Clubgaststätte auch eine Mischung aus deutschen und ägyptischen Speisen anbieten. So stehen neben Currywurst und Rinderrouladen auch Hummus, Baba Ghanoush und ägyptische Tajines, die in traditionellen Lehmschmorgefäßen zubereitet werden, auf der Speisekarte. „Wir verwenden ausschließlich Zutaten aus der Region und legen großen Wert auf gesundes Essen“, sagt Jasim Spitzenberger. Daher werde es auch viele vegetarische und vegane Speisen geben.

Stellplätze für Wohnmobile geplant

Auf dem Parkplatz neben dem Biergarten wollen die neuen Pächter gerne eine Stellfläche für Wohnmobile mit Wasser- und Stromanschluss ausweisen. „Diese sind in der gesamten Region eher selten“, sagt Maren Spitzenberger. Da die Fläche der Stadt gehört, habe sie sich bereits an die Verwaltung gewandt. „Hier direkt an der Leinemasch wäre ein toller Platz für Wohnmobile“, ist die 53-Jährige sicher.

Die Gaststätte will das Ehepaar eröffnen, sobald die Corona-Lage es zulässt. Bis dahin bietet es eine Auswahl an Speisen zum Mitnehmen an. Dabei sind die Eheleute optimistisch, über die Runden zu kommen. „Unser Plan ist es, die Gaststätte langfristig zu betreiben“, sagt Maren Spitzenberger. Das wünscht sich auch Vereinschef Wolfgang Weiland. „Wir freuen uns, dass wir neue Pächter haben und es nun weiter geht.“ Beim Ehepaar Spitzenberger habe einfach alles gut gepasst.

Von Stephanie Zerm