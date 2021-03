Grasdorf

Einen spektakulären Lufttransport haben am Mittwoch rund zwei Dutzend Schaulustige und Mitglieder des Sportvereins Germania Grasdorf erlebt. Der Klub ließ am Morgen eine neue Toilettenanlage zum Helmut-Simnack-Stadion liefern. Wegen der örtlichen Gegebenheiten konnte der Container jedoch nicht einfach vom Tieflader abgeladen werden, sondern wurde mit einem Faltkran über das Vereinsheim gehoben, um ihn auf dessen Rückseite – etwas abseits vom Rasenplatz – abzusetzen.

Die eigentliche Aktion dauerte nur rund 20 Minuten. Nachdem der Kran innerhalb von wenigen Minuten ausgeklappt war, ließen die Mitarbeiter der Garbsener Firma Schwarze den drei Tonnen schweren Sanitärcontainer kurz nach 8 Uhr durch den blauen Himmel über dem Vereinsheim an der Ohestraße schweben. Der Landeplatz war schon im Vorfeld vorbereitet worden – ein eigens für die Anlage gegossenes Betonfundament. Beim Transport ging es auch darum, den Container passgerecht abzusetzen, was nach kurzer Zeit gelang.

Germania investiert 36.000 Euro

Rund 36.000 Euro hat Germania in die moderne Toilettenanlage investiert. „Bislang konnten wir den Sportlern wie auch den Besuchern unserer Veranstaltungen nur zwei Einzeltoiletten am Eingang zu unseren Umkleideräumen anbieten“, berichtet der Vereinsvorsitzende Wolfgang Weiland. Die etwa 1975 erbauten Sanitäreinrichtungen seien zwar technisch und hygienisch einwandfrei. „Aber bisher wurden sie sowohl von Frauen als auch von Männern benutzt, gleich ob Sportler oder Besucher. Und behindertengerecht waren sie auch nicht.“

Seit 2018 hat sich der Vorsitzende mit seinem Stellvertreter Stephan Schünemann und den weiteren Vorstandsmitgliedern Gedanken über die unbefriedigende Situation gemacht. Die Lösung besteht nun aus einem neben dem Eingangsbereich zu den Kabinen aufgestellten WC-Container, den der Verein gekauft hat. Die dreiteilige WC-Anlage besteht aus getrennten Räumen für Damen und Herren sowie einem Behinderten-WC samt Notsignal. Das Betonfundament wurde von der Rethener Firma Kellner gegossen.

Strafgeld nach VW-Dieselskandal erhöht Fördertopf

Unterstützung erhielt der Verein dabei von der Stadt Laatzen, die rund 8000 Euro beisteuerte, und vom Land über den Regionssportbund (RSB) mit weiteren 10.000 Euro. Und im weiteren Sinne sogar vom VW-Konzern: So kommt den Germanen zugute, dass der Konzern infolge seiner Dieselaffäre 2018 ein Strafgeld in Höhe von einer Milliarde Euro an das Land Niedersachsen zahlen musste. Das Geld wurde unter anderem in die landesweite Sportstättenförderung investiert. Die jährlich landesweit verfügbare Summe sei von sonst 5,1 Millionen auf 10,1 Millionen Euro gestiegen, erläutert RSB-Geschäftsführerin Anna-Janina Niebuhr.

„Uns freut das. Preiswerter wäre es auch durch den Umbau der bestehenden Toiletten oder einen Neubau nicht geworden“, sagt Weiland. Zufrieden zeigte er sich mit dem Service der Firma Schwarze, die vom Ankauf des Containers über dessen Anlieferung bis hin zur Aufstellung alles aus einer Hand angeboten habe. Auch Bürgermeister Jürgen Köhne, der bei der morgendlichen Aktion zuschaute, fand positive Worte: „Ich freue mich, wenn Vereine in Eigenaktion engagiert Projekte in die Hand nehmen. Das ist ein Zeichen dafür, dass es zukunftsorientiert weitergeht.“

Die Anschlüsse für Wasser und Strom will Germania Grasdorf bis Mitte April in Eigenregie herstellen. Danach soll der WC-Container dann zur Benutzung freigeben werden.

Von Torsten Lippelt