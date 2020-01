Der Sportverein Germania Grasdorf lädt für Sonnabend, 25. Januar, zu seinem alljährlichen Winterball ein. Ab 20 Uhr wird in der Laatzener Mehrzweckhalle an der Ohestraße in möglichst festlicher Garderobe geplaudert und getanzt. Auch haben die Organisatoren einen Showact als Überraschung angekündigt.