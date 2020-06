Laatzen-Mitte

Die Laatzener Feuerwehren werden inzwischen fast alle zwei Tage zu ungewöhnlichen Bränden gerufen: In der Nacht zu Sonnabend ging eine Miete mit 120 Strohballen in Gleidingen in Flammen auf, in der Nacht zu Montag Gartenmöbel und Pflanzen in Ingeln-Oesselse und am Dienstagabend um kurz nach 21 Uhr erreichte die Helfer ein Alarm wegen eines Feuers im früheren Ramada-Hotel Britannia an der Karlsruher Straße.

Eine Rauchwolke zog dort aus dem zweiten Obergeschoss des leer stehenden Gebäudes, das zurzeit entkernt wird, berichtet Feuerwehrsprecher Gerald Senft. Drei Trupps mit Atemschutzgeräten hätten die Flammen schnell unter Kontrolle gebracht. Auch die Drehleiter wurde an der Gebäudeseite angelegt. Nach kurzer Zeit war der Brand gelöscht.

Vor Ort waren rund 25 Helfer der Ortsfeuerwehr Laatzen, ein Rettungswagen, der aber nicht weiter benötigt wurde, sowie die Polizei.

Von Astrid Köhler