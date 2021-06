Alt-Laatzen/Hannover

Jetzt klappt es doch noch: Die beiden Senioren aus Alt-Laatzen, die ihre Corona-Schutzimpfungen wochenlang nicht in ihre Impfpässe übertragen bekommen haben, können einen Erfolg vermelden. „Wir haben am Dienstag eine E-Mail vom Gesundheitsamt Hannover erhalten und konnten einen konkreten Termin für die Übertragung vom Ersatzformular in den internationalen Impfpass vereinbaren“, berichtet Elfriede Hoffmann.

Die Impfnachweise für sie und ihren Lebenspartner Hans-Werner Töpp sollten am kommenden Montag, 28. Juni, beim Gesundheitsamt an der Weinstraße 2 in Hannover von der Ersatzbescheinigung in das gelbe Büchlein übertragen werden, teilt Hoffmann weiter mit.

Übertragungsgebühr ist günstiger als angekündigt

Weil auf den Betrag keine Mehrwertsteuer zu zahlen ist, betrage die anfallende Gebühr für die Übertragung statt der angekündigten 20,23 Euro nun lediglich 17 Euro, teilt Regionssprecherin Christine Kreutz mit. „Wer die Corona-Impfung im Impfausweis nachtragen lassen möchte, kann unter der Telefonnummer (0511) 61643972 einen Termin beim Gesundheitsamt vereinbaren.“ Ohne Termin sei eine Übertragung nicht möglich.

Die Regionssprecherin weist darauf hin, dass weiterhin auch Ärzte und Apotheken die Übertragungen vornehmen können. In jedem Fall müssen die Geimpften die entsprechende Ersatzbescheinigung über die nachzutragenden Schutzimpfungen sowie ein Ausweisdokument vorlegen. Diese wird beim Impftermin ausgestellt, falls vor Ort keine Impfpässe vorrätig sind.

Von Daniel Junker