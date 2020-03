Laatzen-Mitte/Rethen

Ist die Autobahn 37 ein Unfallschwerpunkt für Kollisionen mit Wildtieren? Bereits vier Unfälle hat die Polizei seit Beginn des Jahres im Bereich zwischen der A7 und den Bundesstraße 6 und 443 registriert. Im vergangenen Jahr waren es 13 Unfälle, 2018 hingegen insgesamt nur fünf. Der Laatzener Feld- und Forsthüter Karl-Siegfried Guder glaubt, dass sich die Kollisionen in diesem Bereich auch deshalb häufen, weil auf der nördlichen Seite der Autobahn ein Wildzaun fehlt, der Tiere von der Fahrbahn fernhält.

Nach Unfällen mit Wildtieren sei er in jüngster Zeit mehrmals zur Beseitigung der Kadaver an die A37 gerufen worden, berichtet Guder. Er will erreichen, dass an der Autobahn neue Wildzäune aufgestellt und die bestehenden ausgebessert werden. „Auf der nördlichen Seite gibt es zwischen der B443 und der B6 gar keinen Zaun“, sagt Guder. Auf der gegenüberliegenden Seite existiere auf Höhe des ADAC-Fahrsicherheitszentrums zwar eine solche Absperrung, sie sei aber sehr löchrig und deshalb für Wildtiere durchlässig.

„Seit einiger Zeit treten hier verstärkt Unfälle auf. Bei einigen gab es schon Totalschäden und auch Verletzte.“ Guder fordert deshalb, dass sich die Stadt Laatzen mit der für die Wildzäune zuständigen Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Verbindung setzt. „Muss es erst so weit kommen, dass da Todesopfer zu beklagen sind? Das möchte ich vermeiden.“

Valide Unfallzahlen gibt es nicht

Die Laatzener Stadtverwaltung betont, dass die Zuständigkeit für den Bereich der A37 bei der Landesbehörde liegt. „Wir gehen davon aus, dass es bei Unfällen auf der Autobahn einen entsprechenden Austausch zwischen der Polizei und der zuständigen Behörde gibt“, sagt Stadtsprecher Matthias Brinkmann. Eventueller Handlungsbedarf müsse von der zuständigen Stelle beurteilt und gegebenenfalls umgesetzt werden. „Wir geben den Hinweis dorthin aber gerne weiter.“

Wie viele Kollisionen mit Wildtieren sich tatsächlich in jüngster Zeit auf der A37 ereignet haben, ist bei der Polizei unbekannt. „Verkehrsunfälle, die im sogenannten einfachen Verfahren aufgenommen worden sind, wurden nicht berücksichtigt“, sagt Polizeisprecher Philipp Hasse. Unfälle, bei denen lediglich die Personalien aufgenommen und der Vorfall noch vor Ort abgeschlossen wurde, seien nicht mit aufgeführt. Daher könne die Polizei keine validen Aussagen darüber treffen, ob auf der A37 besonders viele Wildunfälle im Vergleich zu anderen Autobahnen geschehen.

Landesbehörde hält A37 nicht für besonders gefährlich

Die Landesbehörde für Straßenbau hält den Bereich jedoch für nicht gefährlicher als andere Autobahnabschnitte. „An der A37 treten nicht besonders viele Wildunfälle auf“, sagt Henning Hausmann vom zuständigen Geschäftsbereich in Bad Gandersheim. Der Bereich sei unauffällig und kein Schwerpunkt für Wildunfälle. „Im genannten Bereich sind ausreichend Wildschutzzäune vorhanden. Der Zustand ist in Ordnung und wird regelmäßig kontrolliert.“ Da in der neunten Kalenderwoche einer der Zäune durch Windbruch beschädigt und repariert worden war, seien in diesem Zuge auch die übrigen Wildschutzzäune überprüft worden.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt lägen keinerlei Hinweise seitens der Unfallkommission oder Autobahnpolizei vor, sodass keine weiteren Wildschutzzäune vorgesehen seien, ergänzt Hausmann. Derzeit sei die A37 von Osten kommend bis zur Höhe des ADAC-Fahrsicherheitszentrums mit Wildschutzzäunen ausgestattet. Im weiteren Verlauf bis zur B6 gebe es auf beiden Fahrbahnseiten keine solche Absperrung. „Bei dem südlich der A37 vorhandenen Zaun handelt es sich vermutlich um die Einfriedung des ADAC-Geländes“, sagt Hausmann. Sollten sich im Jahresverlauf Hinweise ergeben, dass hier ein Schwerpunkt für Wildunfälle entsteht, würden entsprechende Maßnahmen zur Reduzierung oder Beseitigung durch die Unfallkommission beschlossen und umgesetzt.

Auto kollidiert mit Wildschweinrotte

Der jüngste Unfall hatte sich am Sonntag, 16. Februar, ereignet. Laut Polizei war eine Fahrerin aus Bad Salzdetfurth mit ihrem 3er BMW auf der A37 in Fahrtrichtung Hannover unterwegs. Gegen 5.45 Uhr fuhr sie mit ihrem Auto kurz vor der Zubringerbrücke der B6 in Höhe des Rethener ADAC-Fahrsicherheitszentrums in eine Rotte Wildschweine. Drei Tiere wurden bei dem Unfall getötet, die 45-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Weitere Personen saßen nicht im Fahrzeug. An dem BMW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

Lesen Sie auch

Von Daniel Junker