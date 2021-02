Gleidingen

Auch in Zeiten der Isolation durch die Corona-Regeln setzt der BSV Gleidingen weiterhin auf die gemeinsame Sportausübung, sagt die Vorsitzende Heike Heisig. Was aber oft fehle, sei das Gefühl, gemeinsam Sport zu machen. Daher „bieten wir unsere Online-Kurse live an. Wir können so unseren Kontakt untereinander aufrechterhalten.“

Seit dem 13. Januar gibt es mittwochs ab 18.30 Uhr Bodystyling. Seit dem 26. Januar dienstags ab 19 Uhr Fit-Gym und seit Februar montags von 14.15 Uhr an Wirbelsäulengymnastik. Die Kontaktaufnahme erfolgt über hheisig@bsvgleidingen.de. Die Übungsleiter senden den Teilnehmenden dann den Link zu. Jedes Training beginne mit einem kurzen persönlichen Austausch, „das Miteinander zählt“, sagt Heisig.

Außerdem macht der BSV wieder eine Outdoor-Challenge. Diese ist am 24. Januar gestartet. Die Teilnehmer sind in Viererteams aktiv, sie walken oder joggen und summieren ihre Schritte. Natürlich wird nicht zu viert trainiert, es geht nur um die Erfassung in der Gruppe. Die wiederum motiviert zwangsläufig, denn die Teilnehmer wollen ja die anderen drei nicht hängenlassen, erklärt Heisig. Die Challenge dauert noch bis zum 14. Februar.

Von Katharina Kutsche