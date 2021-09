Gleidingen

So macht Sport Laune. Bei strahlendem Sonnenschein hat die Eberhard-Schomburg-Schule am Mittwoch einen abwechslungsreichen Aktionstag auf dem Gleidinger Festplatz gefeiert. 58 Kinder und Jugendliche gaben an zwölf Bewegungsstationen alles, darunter Pflichtaufgaben wie Dreieckslauf, Korbballzielen und Weitsprung, aber auch freiwillige Spaßstationen wie Sackhüpfen und Riesenseifenblasen.

Luis (18) und sein Lehrer Stefan Richardt pesen gemeinsam über den Hindernisparcours. Quelle: Astrid Köhler

„Ja“, sagte Damian und reckte lächelnd den Arm in die Luft. Gerade war ihm an der in einem Fußballtor aufgespannten Zielwand ein Vier-Punkte-Wurf gelungen. Einige Meter daneben machte sich eine Gruppe für den Hindernisparcours bereit, darunter auch Rollifahrer Luis (18) mit seinem Klassenlehrer Stefan Richardt, und vor der Weitsprunggrube nahm Jan-Luca (8) Anlauf.

Jan-Luca (8) zieht durch an der Weitsprunggrube unter Anfeuerungsrufen seines Vaters Sebastian Nau. Förderschullehrerin Katharina Schaper (Hintergrund) schaut zu. Quelle: Astrid Köhler

„Alle kommen in Bewegung“, sagte Förderschullehrerin Katharina Schaper zufrieden. Da das Herbstfinale von „Jugend trainiert für Olympia/Paralympics“ coronabedingt ausfiel, hatte sich die Schomburgschule für den gleichfalls vom Deutschen Schulsportinstitut initiierten Tag bei der Aktionswoche entschieden. Nach einem finalen Staffellauf, bei dem die verschiedentlich beeinträchtigten Schüler klassenübergreifend in fünf Gruppen antraten, gab es Urkunden für alle.

Von Astrid Köhler