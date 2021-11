Gleidingen

Gemeinsam mit dem Landesverband der jüdischen Gemeinden in Niedersachsen erinnert die Stadt Laatzen am Dienstag, 9. November, ab 16.30 Uhr mit einer Kranzniederlegung am Gedenkstein für die zerstörte Synagoge und die jüdische Gemeinde in Gleidingen an die Ereignisse der Pogromnacht 1938. Dann wird auch erstmals das Wandbild für die benachbarte Trafostation zu sehen sein.

Lesen Sie auch 75. Jahrestag der Pogromnacht: Kaddish erklingt am jüdischen Mahnmal in Latzen

Die von Schülerinnen der AES gestaltete großformatige Arbeit bezieht sich auf ein Gedicht von Rose Ausländer (1901–1986). Mitte Oktober wurde das Wandbild bei einer Feierstunde in der AES offiziell übergeben. Wie in den Vorjahren wirken am Dienstag Jugendliche der AES sowie der Saxofonist Joachim Walter bei der Gedenkveranstaltung an der Hildesheimer Straße/Ecke Thorstraße mit.

Da es jüdische Tradition ist, dass Jungen und Männer bei besonderen Anlässen eine Kopfbedeckung tragen, bittet die Stadt Laatzen auch für diese Veranstaltung darum. Es müsse keine Kippa sein, teilte eine Stadtsprecherin mit. Auch ein Hut, ein Käppi oder andere Kopfbedeckung reichten aus. Im Sinne des Infektionsschutzes sollte ein Abstand von 1,5 Meter eingehalten werden. Ist dies nicht möglich, muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden.

Von Astrid Köhler