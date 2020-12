Gleidingen/Laatzen

Wer war noch mal dieser Peter Wessel Tordenskiold, nach dem in Gleidingen eine Straße benannt ist? Um ahnungslosen Besuchern und Anwohnern Aufklärung zu verschaffen, will die Verwaltung demnächst an beiden Enden der Tordenskioldstraße Infotafeln an den Straßenschildern anbringen. Diese sollen erläutern, dass der am 28. Oktober 1690 in Trondheim geborene dänisch-norwegische Seeheld am 12. November 1720 in Gleidingen bei einem Duell ums Leben gekommen war.

Die Infotafeln hatte sich der Gleidinger Ortsrat anlässlich des Todestages des bekannten Vizeadmirals gewünscht, der sich im November zum 300. Mal jährte. In Dänemark und Norwegen ist Tordenskiold eine Berühmtheit, sodass ursprünglich mehrere Besuchergruppen aus diesen Ländern für einen Besuch in Gleidingen erwartet worden waren. Doch Corona machte dem einen Strich durch die Rechnung. Daher schmerzte es den Ortsrat bei seiner vergangenen Sitzung auch nur ein wenig, dass die erläuternden Tafeln an den Straßenschildern nicht rechtzeitig zum 12. November aufgehängt waren.

Nach Angaben der Stadt sind die Schilder in Arbeit. „Sie werden voraussichtlich Anfang nächsten Jahres angebracht“, kündigt Stadtsprecher Matthias Brinkmann an. Auch für Menschen, die nicht wissen, wer etwa Jenny Meyer, Julius Fengler und Frieda Nadig waren, soll es bald Aufklärung geben. Denn die Stadt erarbeitet gerade ein Gesamtkonzept für Erläuterungen, die an weiteren Straßenschildern mit Namen von Personen, die nicht unbedingt jeder kennt, angebracht werden können. „Die Ortsräte können hierzu Vorschläge unterbreiten“, sagt Brinkmann.

Von Stephanie Zerm