Gleidingen

Im Juli sollen die Bauarbeiten für Laatzens 21. Kindertagesstätte beginnen. Am Montag unterzeichneten Bürgermeister Jürgen Köhne und Carsten Völkerding, Geschäftsführer des Bauunternehmers MBN Bau, den Generalunternehmervertrag. Eröffnen soll die Kita Mitte 2021. Bis dahin bleibt es allerdings eng bei Kita-Plätzen im Stadtteil.

Errichtet wird die neue Kita Lavendelweg am südlichen Rand des Neubaugebiets Am Erdbeerhof. Sie soll 90 Kindern in vier Gruppen Platz bieten, davon drei Kindergartengruppen mit 75 Plätzen und eine Krippengruppe für 15 Jungen und Mädchen. Laut Köhne sei die Stadt mit einem freien Träger im Gespräch, der voraussichtlich im Juli bekanntgegeben wird. 16 Arbeitsplätze sollen in Gleidingen entstehen.

Optik ähnelt der Kita Pinienweg

Der Entwurf des Gebäudes orientiert sich an der im Januar eröffneten Kita Pinienweg in Laatzen-Mitte, die ebenfalls vom Architekturbüro Carsten Grobe geplant und von MBN errichtet wurde. Gebaut wird ein zweigeschossiges Gebäude in Holzrahmenbauweise mit einer Nutzfläche von 1074 Quadratmetern. Die Fassade wird teils durch Lärchenholz, teils durch farbige HPL-Platten und Putz geprägt sein. Die Farbgestaltung soll noch mit den späteren Nutzern abgestimmt werden, kündigt Stadtarchitektin Doris Heinrich an. Wegen der örtlichen Bauvorgaben werde das Gebäude im Gegensatz zur Kita Pinienweg ein Pultdach erhalten, teils als Glasbedachung ausgeführt. Das Energiekonzept des Passivhauses sieht eine Photovoltaikanlage, eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und eine Wärmeerzeugung per Luft-Wasser-Wärmepumpe vor.

Die neue Kita soll am Lavendelweg im Gleidinger Neubaugebiet Am Erdbeerhof errichtet werden. Quelle: Daniel Junker

Bürgermeister Jürgen Köhne freute sich, dass sich bei der Ausschreibung erneut MBN als Generalunternehmer durchgesetzt hat. Mit der „bewährten Mannschaft“ habe man auch bei der Kita Pinienweg gute Erfahrungen gemacht – sowohl hinsichtlich des Zeitplans als auch der Einhaltung der Kosten. 4,7 Millionen Euro investiere Laatzen in die neue Kita inklusive Einrichtung. Die Kommune rechnet mit einer 900.000-Euro-Förderung von Land, Region und dem Klimaschutzfonds ProKlima. Der Zeitplan sieht vor, dass die Bauarbeiten von Juli dieses Jahres bis Ende April 2021 dauern. Ende Juli 2021 soll das Gebäude dann einschließlich der Außenanlagen und Spielgeräte fertig sein.

171 Plätze werden im Kita-Jahr 2020/21 benötigt

Die Stadt erhofft sich davon, den aktuellen Kita-Engpass in Gleidingen mit dem Neubau zu beheben. Bis dahin müssen sich die Eltern allerdings auf Kompromisse einstellen: Laut Kindergartenbedarfsplanung rechnet die Stadt im Kita-Jahr 2020/21 mit einem Bedarf von bis zu 171 Plätzen allein im Kindergartenbereich, also bei den Drei- bis Sechsjährigen. Derzeit verfügt die Stadt in Gleidingen allerdings nur über 125 Plätze.

Die Fassade der neuen Kita ist von Holz, Putz und farbigen HPL-Platten geprägt. Quelle: Carsten Grobe Architektur

„Nach unserer Einschätzung können die Kinder, die einen Aufnahmewunsch bis zum 1. August 2020 in Gleidingen haben, auch dort untergebracht werden“, versichert Stadtsprecher Matthias Brinkmann. Entschieden werde über die Platzvergabe für die Termine 1. August und 1. September voraussichtlich bis zur Sommerschließzeit. Kinder, die erst im weiteren Verlauf des Betreuungsjahres 2020/21 drei Jahre alt werden, müssten hingegen gegebenenfalls auf andere Stadtteile ausweichen. „Oft wollen aber Eltern auch nur in eine bestimmte Kita und sind trotz Rechtsanspruch bereit, etwas zu warten.“

Kita sollte ursprünglich Ende 2020 stehen

Der Engpass hängst auch mit einer Verzögerung bei der Planung der neuen Kita Am Erdbeerhof zusammen: Ursprünglich hatte die Stadt auf eine Eröffnung Ende 2020 gehofft, die Neufassung des Bebauungsplans sei allerdings zeitaufwändiger gewesen als erhofft.

Eng bleibt es in Gleidingen auch vorerst bei Hortplätzen. Laut Bedarfsplanung fehlen in Gleidingen im nächsten Schuljahr 31 Hortplätze. Deshalb würden nur die Erst- und Zweitklässler, die die Aufnahmevoraussetzungen – etwa die Berufstätigkeit beider Eltern – erfüllen, aufgenommen. Den Dritt- und Viertklässlern sei der Mittagstisch im Kinder- und Jugendtreff Jott angeboten worden, der über 16 Plätze verfügt. Bislang seien 14 Kinder angemeldet.

Von Johannes Dorndorf