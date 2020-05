Gleidingen

Am Montag haben die Bauarbeiten auf der Hildesheimer Straße zwischen Rethen und Gleidingen begonnen. In der nächsten Woche wird Laatzens Verkehrsader dann wegen des Hochbahnsteigbaus für die Haltestelle Galgenbergweg für mehrere Monate zur umstrittenen Einbahnstraße in Richtung Süden. Zum Fahrplanwechsel im Dezember soll der Hochbahnsteig fertig sein. Wer glaubt, dass es das vorerst war, irrt sich: 2021 soll schon die nächste Dauerbaustelle am Gleidinger Ortseingang folgen. Dann lässt die Region den nächsten Hochbahnsteig an der Haltestelle Orpheusweg errichten.

Das Millionenprojekt werden nächste Woche im Verkehrsausschuss der Region behandelt. Im ersten Schritt geht es um 200.000 Euro Planungsmittel für das Vorhaben, die die Regionsgremien noch freigeben müssen. Die Rahmendaten dafür stehen: Die Haltestelle Orpheusweg wird dann rund 100 Meter nach Norden auf das Gelände der bisherigen Buswendeschleife verlegt. Die Bahnen sollen dort künftig an einem 70 Meter langen Mittelhochbahnsteig und einem 56 Meter langen Seitenhochbahnsteig halten. Gleidingen wird dann erstmals – parallel zur Linie 1 – direkt an die Linie 2 angebunden.

Anzeige

Umleitung in Gleidingen möglich

Für Gleidingen bringt das neue Projekt dann erneute Verkehrsbehinderungen mit sich. Die dürften allerdings weniger gravierend ausfallen als bei den in diesem Jahr bevorstehenden Arbeiten. „Das Baufeld ist rund 200 Meter lang“, sagt Martin Vey, Prokurist der Infrastrukturgesellschaft Region Hannover (Infra), die beide Projekte betreut. Die Strecke sei damit weitaus kürzer als die aktuelle Baustelle mit 700 Metern. Außerdem seien bei den Arbeiten für den Orpheusweg-Haltepunkt Umleitungen innerhalb der Ortschaft möglich – zumindest für den örtlichen Verkehr. Wenn die Gleisarbeiten abgeschlossen sind und es nur noch um den Hochbahnsteig gehe, sei auch eine Lösung per Baustellenampel denkbar.

Weitere HAZ+ Artikel

Zu möglichen Umleitungsstrecken äußert sich Vey zu diesem frühen Zeitpunkt nicht. Ein Blick auf die Karte zeigt aber, dass sowohl die Tordenskioldstraße als auch der Bereich Triftstraße/Immengarten theoretisch denkbare Lösungen wären – wenn auch angesichts der Enge der Straße wohl kaum für den Durchgangsverkehr.

Hochbahnsteig soll Ende 2022 stehen

Die Region Hannover schätzt die Kosten für das Projekt auf 7 Millionen Euro, davon entfallen voraussichtlich 3 Millionen Euro auf die Region selbst. Noch im Mai will die Behörde bei der Landesnahverkehrsgesellschaft ( LNVG) eine Förderung zur Kofinanzierung beantragen. Beginnen sollen die Bauarbeiten im Jahr 2021, die Fertigstellung ist – abhängig unter anderem von den Beschlüssen der Regionspolitiker und der LNVG – bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2022 geplant.

Lesen Sie auch

Von Johannes Dorndorf