Der beliebte Lebendige Adventskalender in Gleidingen fällt in diesem Jahr wegen Corona aus. Damit die Kinder nicht zu traurig darüber sind, hat sich die Initiative „Gleidinger helfen“ eine Alternative ausgedacht. „Wir werden an jedem zweiten Tag an jeweils einem anderen Ort in Gleidingen einen Tisch aufstellen, an dem Kinder jeweils zwei Teile einer Geschichte finden“, kündigt Nicole Klose im Namen der Gruppe an. Diese hatte zunächst im März und dann erneut im November eine Corona-Einkaufshilfe für Gleidinger auf die Beine gestellt hat.

In der Initiative engagieren sich derzeit Gleidinger. Mit ihrer Aktion „ Adventskalender to go“ wollen sie nun etwas für Kinder im Ort tun. Wer will, kann sich ab Dienstag, 1. Dezember, an jedem zweiten Tag jeweils in der Zeit von 16 bis 18 Uhr zwei Teile der Geschichte „Zwei Kinder, die vom Himmel purzeln“ abholen. „Die Kinder können die Zettel aufkleben und dann ein kleines Bild zur Geschichte daruntermalen“, beschreibt Klose die Idee. Wer es schafft, alle Zettel zu sammeln, kann sich daraus am 24. Dezember ein kleines „Weihnachtsbuch“ basteln.

Dies ist die Titelseite für die Geschichte, deren Kapitel Gleidinger Kinder ab Dienstag, 1. Dezember, an jedem zweiten Tag beim "Adventskalender to go" einsammeln können. Quelle: Gleidinger helfen

Am Dienstag, 1. Dezember, wird der Tisch auf dem Parkplatz neben der St.-Gertruden-Kirche aufgebaut. Dort erhalten die Kinder das Titelbild sowie das erste Kapitel der Geschichte. Auf der Rückseite des Bildes finden die Jungen und Mädchen Termine und Adressen für die nächsten Tage. Um die Aktion spannend zu halten, will die Initiative die Standorte vorab noch nicht bekannt geben.

Falls die Kinder es einmal nicht schaffen sollten, sich die entsprechenden Kapitel abzuholen, können sie eine E-Mail an gleidinger-helfen@web.de schreiben. „Wir schicken ihnen den entsprechenden Teil dann zu“, sagt Klose.

Von Daniel Junker