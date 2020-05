Gleidingen

Für Olaf Lichy ist die Corona-Krise eine ganz besondere Herausforderung: Der Gleidinger ist Asthmatiker und kommt schon allein deshalb mit Gesichtsmasken nicht gut zurecht. Darüber hinaus ist er jedoch blind und merkt, dass er sich mit Gesichtsbedeckung schlechter orientieren kann. Rechtlich gesehen dürfte er deshalb auf das Tragen verzichten – doch er fürchtet die Beschwerden anderer und wurde auch schon wiederholt unfreundlich behandelt.

„Der gesellschaftliche Druck ist immens“, berichtet Lichy, der als CDU-Ratsherr in Laatzen auch behindertenpolitischer Sprecher seiner Fraktion ist. Zweimal wöchentlich fährt er mit der Stadtbahn von seinem Wohnort Gleidingen zu seinem Arbeitsplatz nach Hannover-Linden. Wegen möglicher Anfeindungen trägt er dabei stets seine Gesichtsmaske, für ihn als Asthmatiker eine Qual. „Im Moment versuche ich durchzuhalten, aber die eine Stunde bis zum Krankenhaus Siloah ist eine echte Herausforderung. Wenn ich ankomme, fühle ich mich wie ein Frosch, der auf dem Trockenen hechelt.“ Zwar habe er seine Arbeit weitgehend ins Homeoffice verlegt, zweimal pro Woche müsse er jedoch ins Büro.

Passanten beschweren sich über fehlende Maske

Dass es ohne Maske schwierig wäre, hat Lichy unlängst auf einem Bahnsteig erlebt, den er mit seinem Blindenhund durchlaufen habe. „Ich hatte gar nicht vor zu fahren, bin aber von Fahrgästen angesprochen worden.“ Er habe die Lage daraufhin erläutert. „Ich konnte den Gesichtsausdruck nicht sehen, aber geglaubt haben sie mir vermutlich nicht.“ Auch einen Tierarzttermin habe er ohne Maske nicht wahrnehmen können – in diesem Fall sei das bestellte Exemplar nicht rechtzeitig bei ihm eingetroffen.

Menschen mit Behinderung sind von Maskenpflicht ausgenommen

Dabei ist die Rechtslage klar: In Paragraf 9 der aktuellen Corona-Verordnung des Landes ist geregelt, dass „Personen, für die aufgrund einer Behinderung oder von Vorerkrankungen wegen des höheren Atemwiderstands das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nicht zumutbar ist“, von der Maskenpflicht im Nahverkehr und Geschäften ausgenommen sind. Lichy wäre damit gleich doppelt befreit. Sein Problem: Von der Bestimmung wissen nur wenige.

Dabei bringt die Maskenpflicht auch Schwierigkeiten für die Orientierung mit sich. „Ich habe gelernt, dass man auch mit seinem Gesicht die Umwelt spürt“, berichtet der Gleidinger. „Am Kröpcke gibt es einen Pfeiler, den ich zum Abbiegen brauche. Den merke ich nicht mehr“, sagt Lichy.

Beinahe aus dem Supermarkt geflogen

Wie wenig manche für solche Probleme sensibilisiert sind, habe ihm unlängst ein Besuch mit seiner Frau in einem Gleidinger Supermarkt verdeutlicht. Wie in vielen anderen Märkten sind Kunden auch in der Penny-Filiale gehalten, einen Einkaufswagen zu nutzen. Da Lichy sich jedoch per Blindenstock orientiert, beschränkte sich das Paar auf einen Wagen, den seine Frau geschoben habe. „Im Laden wurde ich von einer Mitarbeiterin angesprochen, ich hätte mit einem eigenen Wagen zu laufen. Aber das ist von der Orientierung her für mich nicht zu machen“, sagt Lichy. „Dabei ist der Dame bewusst gewesen, dass ich blind bin.“ Nach längerer Diskussion habe er sich schließlich durchgesetzt. „Aber wer nicht so ein Stehvermögen hat, der wäre gegangen.“

Von Johannes Dorndorf