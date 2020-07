Gleidingen

Die Diskussion um die Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie hat die Laatzener Politik erreicht. Die rot-rot-grüne Mehrheitsgruppe hat sich bei der jüngsten Ratssitzung mit einer Petition zur Verbesserung der Situation von Werkvertragsarbeitern durchgesetzt – gegen die Stimmen der Opposition. Ins Visier nimmt die Mehrheitsgruppe dabei auch den Schlachthof Gleidingen, in dem Werkvertragsarbeiter beschäftigt sind.

Initiiert wurde der Vorstoß von Grünen-Ratsfrau Regina Asendorf, die sich bereits in ihrer Zeit als Landtagsabgeordnete mit den Arbeitsbedingungen in Schlachthöfen beschäftigt hat. „Menschen in Niedersachsen werden behandelt wie Sklaven. Das möchte ich auch in Laatzen nicht erleben“, sagte Asendorf mit Blick auf die Vorgänge in deutschen Schlachtbetrieben, die zuletzt etwa bei der Schlachterei Tönnies in Rheda-Wiedenbrück an Licht kamen.

Anzeige

Als ein Grundübel betrachtet die Mehrheitsgruppe die Werkverträge: So sind viele Beschäftigte nicht direkt bei den Schlachthöfen, sondern bei Subunternehmen angestellt. Immer wieder wird von geringen Löhnen und überhöhten Mieten in verfallenden Unterkünften berichtet.

Weitere HAZ+ Artikel

„Mit dem Rechtsstaat nicht zu vereinbaren“

„Die systematische Ausbeutung, über die seit Jahren in den Schlachtbetrieben berichtet wird, ist mit unserem Rechtsstaat nicht zu vereinbaren“, stellt die Mehrheitsgruppe in der Resolution fest. Die Stadt will deshalb Bemühungen auf Bundes- und Landesebene unterstützen, Werkverträge in der Schlachtindustrie zu verbieten und mehr zu kontrollieren.

Die Mehrheitsgruppe SPD/Grüne/Linke/Faull/Scheibe setzt die Resolution gegen die Stimmen von CDU und FDP durch. Quelle: Johannes Dorndorf

Im Visier hat die Gruppe SPD/Grüne/Linke/Faull/Scheibe auch den Schlachthof Gleidingen, der von der Leine-Fleisch GmbH betrieben wird. Asendorf berichtete von einem Gespräch mit der Betriebsleitung im vergangenen Jahr. Zwar würden bulgarische Mitarbeiter inzwischen als Fahrer angestellt, in der Schlachterei gebe es jedoch weiterhin Werkverträge. Kritisch sehe sie auch die Verhältnisse in einer Unterkunft in Ingeln-Oesselse, in der etwa 20 Leute wohnten. „Dort haben Leute 700 Euro im Monat für bis zu zwölf Stunden Arbeit am Tag verdient. Ich würde das als modernde Lohnsklaverei betrachten“, sagte die Grünen-Politikerin. Sie berief sich dabei auf Angaben der Beratungsstelle für mobile Beschäftigte in Hannover. Der Fall liegt nach deren Angaben allerdings mehrere Jahre zurück, Leinefleisch hatte den Betrieb 2017 übernommen.

Dabei gebe es auch positive Beispiele in der Branche: Betriebe wie Brand Qualitätsfleisch in Lohne und Böseler Goldschmaus aus Garrel hätten inzwischen alle Mitarbeiter fest angestellt. „Wir fordern den Geschäftsführer der Leine-Fleisch GmbH auf, diesem guten Beispiel zu folgen und alle bisher über Werkverträge Beschäftigte fest einzustellen“, heißt es im Ratsbeschluss.

CDU und FDP lehnen Resolution ab

CDU und FDP lehnten den Antrag ab – aus grundsätzlichen Erwägungen. „Der Ball liegt in Berlin“, sagte CDU-Ratsherr Olaf Lichy im Hinblick auf das Vorhaben von Arbeitsminister Hubertus Heil, Werkverträge in Schlachtbetrieben ab 1. Januar 2021 zu verbieten. „Resolutionen haben wir noch nie zugestimmt, deshalb lehnen wir auch diese ab“, sagte Lichy. FDP-Fraktionschef Gerhard Klaus kritisierte die Vorwürfe gegenüber dem Gleidinger Schlachtbetrieb. „Man kann eine Firma nicht einfach schlecht machen“, sagte Klaus. „Entweder es gibt konkrete Missstände, dann legen Sie sie auf den Tisch. Oder es gibt Vermutungen. Dann möchte ich, dass das bewiesen wird.“

Schlachthöfe stehen derzeit unter anderem wegen der Arbeitsbedingungen bundesweit in der Kritik. Quelle: dpa (Symbolbild)

Auch Grünen-Ratsfrau Andrea Melletat konnte sich der Resolution nicht vorbehaltlos anschließen: Sie neige als Juristin dazu, nicht einen Betrieb aus Laatzen schlecht zu reden, wenn man zwar Hinweise, aber keine eindeutigen Beweise habe. Verbiete man Werkverträge, ergäben sich zudem andere Schlupflöcher, vermutet Melletat. „Die effektivste Stellschraube ist die regelmäßige Überwachung und Überprüfung der Betriebe.“ Bürgermeister Jürgen Köhne äußerte sich zum Thema nicht, stimmte aber gegen den Antrag.

Leine-Fleisch kündigt an, Werkverträge zu beenden

Im Schlachthof Gleidingen gibt es nach eigenen Angaben bereits Bestrebungen, die Beschäftigungsverhältnisse zu ändern: Leine-Fleisch-Prokurist Florian Sonnet kündigte auf Nachfrage dieser Zeitung an, die bestehenden Werkverträge aufzukündigen. Derzeit seien 34 Mitarbeiter in den Bereichen Schlachtung und Verladung über Subunternehmen beschäftigt, 30 Mitarbeiter seien bereits bei Leine-Fleisch angestellt. Der Werkvertrag für den Bereich Verladung werde zum 1. September beendet, derzeit arbeiteten dort zehn Leute.

Zum „nächstmöglichen Zeitpunkt“ sollen dann auch die übrigen Mitarbeiter direkt angestellt werden. „Ich gehe von den nächsten Wochen aus“, sagt Sonnet. Auslöser für die Umstrukturierung sei dabei nicht die aktuelle Debatte um die Werkverträge, sondern die Ereignisse des Jahres 2018. Damals geriet Leine-Fleisch wegen Videos in die Schlagzahlen, die Fälle von Tierquälerei zeigen. Das habe zur Neuausrichtung geführt: „Es ist ein Prozess von über einem Jahr mit dem Ziel, Ende 2020 alles in eigener Hand zu haben.“

Auch Unterkünfte sind Thema

Zur Unterbringung der Werkvertragsarbeiter äußert sich Leine-Fleisch nur zurückhaltend. „Wir sind bis dato außen vor“, sagt Sonnet. Es handle sich um gemietete Wohnungen, dies sei Sache des Subunternehmers. Es sei aber Bestandteil des Umstellungskonzepts, das Problem der Unterkünfte zu lösen.

Nach Angaben der Beratungsstelle für mobile Beschäftigung in Hannover seien die Umstände, unter denen die Werkvertragsarbeiter in zwei Unterkünften in Ingeln-Oesselse und Sarstedt wohnen, fragwürdig. Ehemalige Mitarbeiter hätten berichtet, die Räume seien stark renovierungsbedürftig, auch würden Mieten von 250 Euro für ein Bett verlangt. Zu Beginn des Jahres hätte ein Arbeiter zudem darüber geklagt, der Subunternehmer habe ihm nach dem Verlassen des Betriebs Lohn für 100 Arbeitsstunden nicht ausgezahlt.

Stadt hat keine Beanstandungen an Unterkunft

Von Amts wegen gibt es aktuell keine Beanstandungen an der Unterkunft in Ingeln-Oesselse. Bei der Stadt Laatzen heißt es auf Nachfrage, Außendienstmitarbeiter hätten das Gebäude im April im Zuge der Corona-Kontrollen besichtigt. „Dabei wurde festgestellt, das die Vorgaben des Infektionsschutzes eingehalten wurden“, sagt Stadtsprecher Matthias Brinkmann. Im Jahr 2017 sei die Unterkunft zudem bauordnungsrechtlich überprüft worden. Die Art der Nutzung sei genehmigt gewesen, es seien keine Verstöße gegen baurechtliche Vorgaben aufgefallen.

Von Johannes Dorndorf