Laatzen

Die evangelischen Kirchengemeinden der Region Laatzen haben sich auf ein Vorgehen für Veranstaltungen im Zusammenhang mit der Corona-Krise verständigt. Die gleichen Regelungen gelten für die katholische St.-Oliver-Kirchengemeinde. Die Gottesdienste in den Kirchen sowie in den Alten- und Pflegeheimen werden demnach – in Absprache mit den Heimleitungen – weiterhin stattfinden. „Zur Begrüßung und Verabschiedung verzichten wir auf den Händedruck und schenken uns ein freundliches Lächeln“, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der evangelischen Gemeinden in Alt-Laatzen, Laatzen-Mitte, Grasdorf, Rethen und Gleidingen.

Auch an Beerdigungen halten die Gemeinden fest, „wenn möglich im engen Familienkreis“. Taufen und Trauungen finden in Absprache zwischen Pfarramt und Familie statt. Ob die Konfirmationen verschoben werden, entscheiden die jeweiligen evangelischen Kirchengemeinden bis Mittwoch, 18. März, in Rücksprache mit den Eltern. Bei der St.-Oliver-Gemeinde gibt es noch keine klare Regelung zur Kommunion.

Gruppen und Veranstaltungen fallen aus

Alle anderen kirchlichen Veranstaltungen fallen hingegen aus, teilen die Gemeinden mit. Das gelte unter anderem für Musikgruppen, Kinder- und Jugendtreffen, offene Treffs, Besuchsdienste, Chorproben, Konzerte und Vorträge. Auch die Konfirmandenarbeit wird bis nach den Osterferien ausgesetzt.

Die St.-Oliver-Gemeinde weist zudem darauf hin, dass beim Gottesdienst am Sonnabend auf die Krankensalbung verzichtet wird. Kranke und Mitglieder von Risikogruppen werden gebeten, nicht zu den Gottesdiensten zu erschienen. Sie können die Messen allerdings im Internet und im Radio verfolgen. Nähere Infos dazu gibt es auf sankt-oliver-laatzen.de.

Weitere Informationen geben die Kirchengemeinden auf ihren Internetseiten bekannt.

Von Johannes Dorndorf