Laatzen-Mitte

Im vergangenen Jahr hatte er 250 Besucher in Partystimmung versetzt, nun kommt der Percussionist Nené Vasquez erneut zu einem Konzert in den Park der Sinne. Der Grammy-Preisträger, der Mitglied der Band Marquess ist und bereits mit Musikern wie Shakira, Max Mutzke und Roger Cicero spielte, bittet am Sonnabend, 24. Juli, ab 16 Uhr zu einer Latin-Session am Gartenhaus.

Auf dem amerikanischen Kontinent genießt Vasquez eine Art Superstar-Status, und auch hierzulande sorgte er mit seinen Auftritten für Furore. Vergangenen Sommer waren so viele Gäste in den Park der Sinne gekommen, dass die limitierten Konzertplätze längst nicht ausgereicht hatten. Viele Gäste machten es sich daraufhin auf den Wiesen rund ums Gartenhaus gemütlich. Von der lateinamerikanischen Musik beseelt, tanzten einige Gäste schon nach kurzer Zeit auf der Café-Terrasse und den Gehwegen.

Die Gartenhausbetreiber Norbert und Regina Wostbrock weisen jetzt vorsichtshalber darauf hin, dass das Konzert keine Tanzveranstaltung ist und dass Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten sind. Der Eintritt ist frei, die Veranstalter bitten um eine Spende für den Förderverein Park der Sinne.

Kabarett-Veranstaltung am Sonntag ist ausverkauft

Am Folgetag gibt es noch eine Kabarett-Veranstaltung im Park der Sinne. Für den Auftritt von Matthias Brodowy, der am Sonntag, 25. Juli, auf Einladung des Kulturzentrums Bauhof in Laatzen zu Gast ist, gibt es allerdings keine Karten mehr.

Von Daniel Junker