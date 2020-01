Rethen

In der Laatzener Ortschaft Rethen ist nach ersten Erkenntnissen am Sonntagnachmittag eine Phosphorgranate gefunden worden. Polizei und Feuerwehr sind zurzeit im Einsatz. Die Fundstelle befindet sich am Uithuizermeedenweg im Gebiet zwischen der Braunschweiger Straße und der Bundesstraße 6.

Wanderwege und eine Fußgängerbrücke sind bereits gesperrt. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst soll die Granate nun entschärfen.

Phosphorgranate in Rethen gefunden

Ein Anwohner hatte die etwa 60 Zentimeter lange und rostige Granate, die vom Aussehen einer Thermosflasche ähnelt, in dem Bach Bruchriede gefunden. Er alarmierte daraufhin die Polizei, die die Ortsfeuerwehr Rethen zur Unterstützung anforderte.

Etwa 15 Einsatzkräfte haben mit Sand, den der Städtische Bauhof mit einem Radlader brachte, die Granate im Bachbett bedeckt. Das teilte Stadtfeuerwehrsprecher Gerald Senft mit. Wie die Granate in den Bach gekommen ist und woher sie stammt, ist noch unklar.

Von Andreas Zimmer