Zwei Männer sind in der vergangenen Woche gewaltsam in das Hotel-Restaurant Haase in Grasdorf eingestiegen. Dabei hatten es die Einbrecher offenbar nicht eilig: Videoaufnahmen der nächtlichen Überwachungskamera zeigen, wie einer von ihnen ruhig die Schubfächer der Rezeption durchsucht, während sein Komplize mit Rucksack langsam auf- und abwandert. Die Beute bleibt mit zwei kleinen, älteren iPods für das Kassensystem zwar gering. Dafür summiert sich der Sachschaden auf einen vierstelligen Bereich. Ulrike Haase ist sauer, verspürt aber bei allem Ärger auch eine gewisse Genugtuung.

Es war am Dienstag, 12. Januar, um kurz nach 5 Uhr, als Haase einen Anruf ihres Auszubildenden erhielt. Der hatte am Morgen Einbruchspuren bemerkt und instinktiv richtig gleich auf dem Absatz kehrt gemacht. Bei früheren Einbrüchen, wie sie geschätzt „alle fünf bis sechs Jahre“ vorkommen, sei sonst sie als erste zur Stelle gewesen, berichtet Haase. Umgehend verständigte die 53-Jährige die Polizei und organisierte wegen der zunächst für die Spurensicherung gesperrten Küche ein alternatives Frühstück für die rund ein Dutzend Hotelgäste. „Das waren alles Geschäftsleute, die früh los mussten“, sagt die Gastronomin.

Unterstützung von der Bäckerei Hanisch

In ihrer Not rief Haase in der Bäckerei Hanisch an. Ihre Bekannte dort, Yvonne Adler, habe sofort alle gerade für den Verkauf vorbereiteten Brötchen beiseitegestellt, sodass die meisten Hotelgäste noch einen Happen essen und Kaffee trinken konnten. Nur ein Gast sei schon weg gewesen, bedauert Haase.

Nachdem alle Gäste versorgt war und die Spurensicherung gegen 9 Uhr ihre Arbeit beendet hatte, begann das gr0ße Aufräumen: fegen, wischen, das zersplitterte Fenster im Gastraum, das derzeit als Drive-in-Schalter dient, zukleben, Handwerker anrufen. „Der Tag war erst mal gelaufen“, sagt Haase. Für die angerichteten Schäden muss der Betrieb selbst aufkommen. Bei der Frequenz der Einbrüche alle fünf bis sechs Jahre und dem im Verhältnis zur Police geringen Schaden, lohne keine Versicherung.

Einbrecher erschrecken sich wegen Puppe

Bei allem Ärger verspürt Ulrike Haase auch Genugtuung – denn wie die Bilder der Überwachungskamera zeigen, hatten die Diebe wohl nicht mit den im Gastraum drapierten Puppen gerechnet. „Unsere Britta wird den Einbrechern einen gehörigen Schrecken eingejagt haben.“ Die seit Beginn der Corona-Zeit ebenso wie „Conny-Corona“ mit Maske und Hygienehinweis auf einem Stuhl sitzende lebensgroße Rettungspuppe hatten die Einbrecher offenbar für einen schlafenden Menschen gehalten und vom Stuhl gezogen.

❗️BEI UNS WURDE EINGEBROCHEN❗️ In der Nacht von Montag, 11.01., auf Dienstag, 12.01.: Um ca. 02:10 Uhr Einbruch von der...

„Die Einbrecher sind ja auch nur Menschen und müssen sich ziemlich verjagt haben, wer da sitzt“, sagt Haase lachend. Neben der Genugtuung machen die Filmaufnahmen der Gastronomin natürlich auch Hoffnung. Nun wertet die Polizei das Video aus der Überwachungskamera aus. Zeugen erreichen die Laatzener Polizei zudem unter Telefon (05 11) 1 90 43 15.

Von Astrid Köhler