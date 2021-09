Grasdorf

Aktuell hat die St.-Marien-Gemeinde in Grasdorf zwei Gemeindehäuser: Wenige Meter neben dem am Wochenende offiziell eröffneten Gemeindezentrum steht das bisherige Gemeindehaus. Da im Neubau aufgrund von Lieferengpässen und Verzögerungen noch Türen und Wasseranschlüsse fehlen, wird der Altbau aus dem Jahr 1969 aber noch einige Zeit länger benötigt als zunächst gedacht. Gleichwohl bereiten sich die Gemeinde und die zuständigen Stellen im Kirchenkreis auf den nächsten Schritt vor: den Verkauf des alten Gemeindehauses.

„Es gibt rund zehn Interessenten“, erklärte Pastor Burkhard Straeck nach der offiziellen Eröffnung des neuen Gemeindezentrums am Wochenende. Dabei habe das eigentliche Verkaufsverfahren noch gar nicht begonnen. An wen genau sich potenzielle Käufer ab wann wenden können und zu welchen Bedingungen das bebaute 800 Quadratmeter große Grundstück in bester Lage – an der Straße Am Südtor und nahe der Leinemasch – verkauft wird, solle bis Anfang Oktober öffentlich gemacht werden, kündigte Straeck an. Klar ist jetzt schon: Die Gemeinde wickelt den Verkauf nicht selbst ab.

Mit dem Grundstücksverkauf will die Sankt-Marien-Gemeinde unter anderem ihren Anteil für das neue Gemeindezentrum gegenfinanzieren. Die Kosten für den Neubau, an denen sich neben der Gemeinde auch die Landeskirche und der Kirchenkreis Laatzen-Springe beteiligt haben, betragen rund 950.000 Euro.

Von Astrid Köhler