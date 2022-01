Grasdorf

Es ist ein Grundstück in bester Lage – in unmittelbarer Nähe zur Leinemasch in Grasdorf – für das es schon im Vorfeld mehr als ein Dutzend Interessenten gab. Nun biete die Kirchengemeinde St. Marien ihr altes Gemeinde- und Mehrfamilienhaus mitsamt 874 Quadratmetern Grundstück bei einem Immobilienportal im Internet an. Als Verhandlungsbasis ist ein Preis von 390.000 Euro angegeben. Dieser dürfte bei Weitem übertroffen werden.

Alle Kaufinteressenten könnten sich über die Plattform www.kirchengrundstuecke.de melden und Informationen einholen, teilte Ralf Beerbom, der Vorsitzende des Kirchenvorstands, mit. Dort sind die wichtigsten Parameter zu finden. Das voll unterkellerte Gebäude ist ein Hanse-Fertighaus aus dem Jahr 1969 mit Dach- und Erdgeschoss. Aktuell stehen dort 309 Quadratmeter Nutzfläche sowie 138 Quadratmeter Wohnfläche zur Verfügung.

Erhalt des Hauses von St. Marien ist sehr fraglich

Es ist mehr als fraglich, ob das Gebäude erhalten bleibt. Denn die Gemeinde hatte sich aus Kostengründen gegen eine Sanierung und für einen Neubau im Pfarrgarten erschienen. Gleichwohl heißt es in der Immobilienanzeige: „Ein Energieausweis aus dem Jahr 2008 liegt vor und wird erneuert, sollte das Gebäude nicht vom Käufer abgerissen werden.“

Für den Fall eines Neubaus müssen der oder die künftigen Eigentümer das Erscheinungsbild an das umliegende Dorfbild anpassen. Das Bauvorhaben sei nur dann zulässig, wenn es sich „nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der überbauten Grundstücksfläche in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist“, heißt es weiter in dem Inserat.

17 Interessenten haben sich vormerken lassen

Das Grundstück gehört zwar der Gemeinde St. Marien, diese wickelt den Verkauf aber nicht selbst ab. Vielmehr übernimmt das Kirchenkreisamt die Aufgaben; dorthin sind auch alle Angebote von Interessenten zu richten. Der angegebene Preis von 390.000 Euro sei eine Verhandlungsbasis, erklärt Beerbom. „Jeder kann ein freies Kaufangebot abgeben.“ Ein Punktesystem wie bei Bauprojekten, bei denen beispielsweise Familien oder Ortsansässige bevorzugt werden, gebe es nicht, ebenso wenig wie eine Versteigerung. Auch spiele es keine Rolle, wer sich wann melde, sagt Beerboom. Entschieden werde nur nach dem Kaufpreisgebot. Davon werden wohl einige eingehen – bereits vor der Veröffentlichung im Immobilienportal hätten sich 17 Interessenten vormerken lassen, sagt der Vorsitzende des Kirchenvorstands.

Ursprünglich sollte der Verkauf bereits im Herbst abgewickelt werden. Doch weil sich die finalen Arbeiten im neuen Gemeindehaus bis Dezember verzögerten, wurde auch der Altbau länger benötigt. Dafür soll es nun schnell gehen. Die Gemeinde hoffe, den Verkauf in den nächsten Wochen abwickeln zu können, wie Beerbom betont: „Ziel sollte es sein, Ende Februar den Verkaufsprozess abschließen zu können.“

Von Astrid Köhler