Vor über 20 Jahren war die Eröffnung der Freien Martinsschule in Grasdorf, in der Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen unterrichtet werden. Nun soll die Einrichtung erweitert werden. Rund 5 Millionen Euro will die Waldorfschule in den Erweiterungsbau stecken. Geplant sind unter anderem acht Klassenräume, aber auch eine Lehrküche und eine vergrößerte Mensa. Die Bauarbeiten sollen im Herbst beginnen, zur Finanzierung sucht der Verein noch Sponsoren.

„Wir brauchen mehr Platz“, sagt Eckhard Heinz, Geschäftsführer der Freien Martinsschule. Dies liege nicht nur an der anhaltenden Nachfrage nach Plätzen in der Einrichtung, sondern auch an den veränderten Bedingungen, unter denen gelernt wird. „So wie die Schule vor 25 Jahren einmal konzipiert war, reichen die Klassenräume nicht mehr aus. Die Handicaps der Schüler sind vielfältiger geworden, wir haben viel mehr Einzelfallbetreuungen.“

Bestehende Räume der Freien Martinsschule sind zu klein

Die bisherigen Klassenräume seien gerade einmal zwischen 30 und 35 Quadratmeter groß. Im Schnitt würden darin nur zehn Schüler unterrichtet, hinzu kämen aber ein Lehrer, ein pädagogischer Mitarbeiter und in der Regel drei Einzelfallbetreuer. „Wenn ein Rollstuhlkind dabei ist, ist der Platzbedarf so groß, dass wir nicht vernünftig beschulen können“, sagt Heinz.

Zur Galerie Die Freie Martinsschule in Laatzen-Grasdorf braucht mehr Platz: Die Einrichtung will noch in diesem Jahr mit einem Erweiterungsbau beginnen, der die Fläche um die Hälfte vergrößert. Zur Finanzierung des 5-Millionen-Euro-Projekts ist die Schule noch auf Sponsorensuche.

Der Neubau sehe deshalb Raumgrößen von rund 55 Quadratmetern vor. Acht solche Räume sollen dort entstehen, parallel würden acht der bestehenden Klassenzimmer zu vier zusammengelegt. Darüber hinaus soll die Küche erheblich erweitert werden: Das Raumprogramm umfasst außer Mehrzweckräumen eine Lehrküche, eine Waschküche, Umkleide-, Vorrats- und Kühlräume, auch die bestehende Mensa werde vergrößert.

Mit den Hauswirtschaftsräumen verfolgt die Martinsschule auch pädagogische Ziele. „Wir versuchen, den Kindern dauerhaft Aufgaben zu geben“, sagt Heinz. An der Schule wird Gemüse selbst angebaut und anschließend verwertet. „Die Schüler können so den ganzen Kreislauf sehen – vom Ernten über das Kochen bis zum Kompostieren.“ Dies sei ein ganzheitlicher Ansatz gemäß den Zielen der Waldorfpädagogik.

Mit den 1000 bis 1100 zusätzlichen Quadratmetern will die Schule ihre Fläche um die Hälfte vergrößern, bislang seien es rund 2000 Quadratmeter. Geplant ist ein ein- bis zweigeschossiger Anbau, der sich direkt an die bestehende Mensa anschließt. Im Grundriss wird das Schulgebäude so zu einem Halbkreis, der das Freigelände umschließt – oder „umarmt“, wie Heinz es formuliert. So entstehe ein Gefühl des Behütetseins.

Neubau der Freien Martinsschule in Grasdorf soll nachhaltig werden

Wichtig ist der Schule auch das Ziel, möglichst nachhaltig zu bauen. „Die meisten wissen nicht, dass Sand ein teures, rares Gut geworden ist“, sagt Eckhard Heinz. Man wolle deshalb möglichst wenig Beton verwenden, und stattdessen auf viel Holz setzen, das zudem Kohlendioxid speichere. Für die Strom- und Wärmeversorgung setze die Einrichtung auf Solarenergie und Erdwärme, die aus einer Tiefe von 150 bis 170 Metern stammen soll. „Da hat auch Fridays for Future eine Rolle gespielt.“

Die Baustraße ist bereits angelegt, ein Zaun grenzt das Gelände ab. Bis zum Beginn der Bauarbeiten dürften allerdings noch einige Wochen vergehen, denn die Architekten des beauftragten Bielefelder Büros Beck Hoff Höbling warten noch auf die Baugenehmigung. Heinz rechnet mit einem Baubeginn im Herbst und einer Bauzeit von zwei bis zweieinhalb Jahren, sodass der Neubau frühestens Anfang 2023 eröffnet werden kann.

Schule sucht Spender

Mit dem Erweiterungsbau soll auch die Schülerzahl in Grasdorf steigen. Bislang besuchen rund 130 Jungen und Mädchen mit sonderpädagogischem Förderbedarf die Einrichtung, davon die meisten mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung, einige aber auch mit emotional-sozialer sowie Lernentwicklung. „Ich hoffe, das wir künftig 15 bis 20 Schüler mehr aufnehmen können“, sagt Heinz. So gebe es schon jetzt in vielen Jahrgängen Wartelisten. Gut möglich, dass später noch ein zweiter Bauabschnitt hinzukommt – bis dahin wolle man jedoch erst einmal das aktuelle Projekt zum Ende bringen. Der Einzugsbereich der Schüler umfasse nicht nur die Region Hannover, sondern auch die angrenzenden Landkreise.

Finanzieren will die Freie Martinsschule das Projekt teils aus Rücklagen, teils mit Krediten. Dringend benötigt würden noch Sponsoren. „Trotz eines erheblichen Einsatzes von Eigenmitteln kann die Schule den Finanzbedarf nicht vollständig decken“, sagt Heinz. Die Schule wolle deshalb in den nächsten Wochen kräftig die Spendentrommel rühren – teils mit Briefen an mögliche Unterstützer, aber auch über ein Youtube-Video, das auf der Schulhomepage www.freie-martinsschule.de einzusehen ist.

