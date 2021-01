Grasdorf

Erst zog sich der Umbau der Grasdorfer Bushaltestellen Neuer Schlag hin, und kaum sind diese nun barrierefrei, gibt es neuen Ärger an der Straße Am Kamp. Im Fokus diesmal: der Gehweg auf der Westseite beim Nahkauf-Markt. Auf einer Länge von 20 Schritten wurden dort das Pflaster entfernt und Sperrbügel installiert. Fußgänger müssen nun auf den Bereich für Radfahrer ausweichen, der südlich der Bushaltestelle ebenfalls entsiegelt worden ist.

„Die Wegeführung ist verwirrend und wenig gelungen“, sagt ein 62-jähriger Anwohner, der die bisherigen Umbauten aufmerksam verfolgt hat. Das sei besonders wegen der vielen dort zur Schule oder dem Kindergarten radelnden Kinder ungünstig. Zudem müssten sich Radfahrer und Fußgänger nun einen Weg teilen. „Es ist ein Nadelöhr gebaut worden“, sagt der Grasdorfer. Tatsächlich werden Radfahrer erst rund 15 Meter hinter der Sperrung des Fußgängerweges, kurz vor der Einfahrt zum Nahkauf-Markt, auf die Straße geführt – mit einer unscheinbar wirkenden weißen Markierung.

Die Kritik an der neuen Verkehrsführung hat inzwischen auch die Lokalpolitik erreicht. „Die Bügel ergeben keinen Sinn und verwirren nur“, meinte Gerd Apportin jüngst in der ersten rein virtuellen Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses. Der Grünen-Ratsherr und Ausschussvorsitzende wurde nach eigenen Angaben bereits „von etlichen Bürgern“ auf den Zustand Am Kamp angesprochen. Kinder, die noch nicht auf der Straße Rad fahren, müssten Schlenker oder direkt durch den Wartebereich der Bushaltestelle fahren.

Statt auf der Straße zu fahren nutzen Viele Radler an der Straße Am Kamp weiterhin den einst für sie freigegebenen Seitenbereich. Quelle: Astrid Köhler

Die aktuelle Situation sei noch nicht sonderlich schön, gestand Teamleiter Ralf Wenig. Er verwies aber darauf, dass die im Herbst begonnene Umgestaltung des Bereiches Am Kamp noch nicht abgeschlossen und grundsätzlich notwendig sei. So gab es im alten Fußwegpflaster diverse Stolperfallen durch die nebenstehenden Linden. Deren Wurzeln drückten das Pflaster hoch und konnten weder versenkt noch entfernt werden. „Wir hätten nur die Bäume fällen können“, sagte der Teamleiter im Ausschuss – und das wolle doch wohl niemand. Auch südlich der Bushaltestelle, dort allerdings im alten Radwegebereich, wurde das Pflaster entfernt, um Platz für die Wurzeln zu schaffen.

Rote Fahrradmarkierungen kommen auf die Straße

Die Bügel wiederum seien aufgestellt worden, weil in dem entsiegelten Bereich bereits eine sogenannte Bienenweide eingesät wurde, sagte Wenig zu einigem Erstaunen. Fußgänger könnten den bisherigen Weg für Radfahrer nutzen, weil diese inzwischen auf der Straße fahren müssten, so wie es in Tempo-30-Zonen üblich ist, ergänzte Wenig. „Wir wollen eine ganz neue Situation für Radfahrer.“ Um die neue Wegeführung deutlicher zu machen, sollten rote Markierungen und Fahrradsymbole auf der Straße aufgebracht werden. Dies sei aber erst im Frühjahr möglich.

„Das wird eine gute Maßnahme, wenn sie fertig ist“, meinte der Teamleiter. Die kritischen Stimmen im Ausschuss konnte er damit aber nicht ganz besänftigen. „Es wäre schlau, erst die Situation herzurichten und dann die Bügel aufzustellen – oder sie gleich ganz wegzulassen“, sagte Regina Asendorf (Grüne).

In dem abgesperrten Bereich wurde das Pflaster entfernt sowie Mutterboden und Samen für eine Bienenweide aufgebracht. Quelle: Astrid Köhler

Um die geplante Neugestaltung der Wege für Fußgänger und Radfahrer deutlich zu machen, will die Stadt die noch ausstehenden Maßnahmen an der Straße Am Kamp näher erläutern. Öffentlich vorgestellt werden sollen diese in der nächsten Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses am Montag, 15. Februar, ab 18 Uhr. Getagt wird aller Voraussicht nach wieder rein virtuell über das kostenlos erhältliche Konferenztool Teams.

Der dafür nötige Link wird auf der Internetseite der Stadt Laatzen zu finden sein. Dort gibt es auch nähere Erläuterung zur allgemeinen und barrierefreien Nutzung des Konferenztools.

Von Astrid Köhler