Grasdorf

Ein lautes Summen und Kinderlärm waren am Freitagvormittag für eine gute halbe Stunde auf dem Gelände der Grundschule Grasdorf zu hören. Für ein Musikvideo zum Thema Frieden hatten sich die 148 Schüler auf dem Sportplatz hinter dem Schulgebäude mit Plakaten und Bannern aufgestellt – und sich von einer Drohne aus mehreren Meter Höhe filmen lassen. Die Aufnahmen sind Teil des neuen Friedensliedprojekts des hannoverschen Rappers Spax. An fünf Grundschulen, darunter neben Grasdorf auch Ingeln-Oesselse, gab es im Rahmen des Projekts Dreharbeiten für ein dazugehöriges Musikvideo.

Mit seinem neuen Song will Spax, der mit bürgerlichem Namen Rafael Szulc-Vollmann heißt, Kindern in der aktuellen Situation eine Stimme gegen Krieg und für Frieden geben. Dazu haben der Rapper und sein Team die Grundschüler ein Lied einsingen und Plakate gestalten lassen. Auch in Grasdorf wurden dafür Friedenssymbole gebastelt.

„Wir wurden von Spax auf das Projekt angesprochen, weil wir vor zwei Jahren mit ihm und der Grundschule Ingeln-Oesselse schon mal ein einwöchiges Poetry-Slam-Projekt hatten“, sagt Schulleiterin Claudia Weber. Das fertig geschnittene Friedensliedvideo soll voraussichtlich ab Ende März im Internet auf dem Youtube-Kanal „Spax HipHop & Projekte“ zu sehen sein.

Von Torsten Lippelt