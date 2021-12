Grasdorf

Wer die Kälte nicht scheut und zu einem Spaziergang durch die Leinemasch aufbricht, wird dieser Tage mit besonders fantastisch anmutenden Ansichten belohnt. Raureif und Frost verwandeln die vertraute Natur in eine prächtige Winterlandschaft. Unser Leser Klaus Seiler ist regelmäßig vor seiner Haustür und in der Grasdorfer Leinemasch unterwegs. So wie in der vergangenen Woche, als der 83-Jährige die mit Eiskristallen und Raureif überzogenen Wiesen, Sträucher und Bäume im Bereich des Aussichtsturms nahe dem Wassergewinnungsgebiet mit seinem Handy festgehalten hat.

Unser Leser Klaus Seiler hat diese wunderschönen Winterbilder in der Masch seines Heimatortes Grasdorf mit seiner Handykamera festgehalten. Quelle: Klaus Seiler

Bei seinen Spaziergängen zur Winterszeit fühle er sich als gebürtiger Grasdorfer unter anderem an die Zeiten erinnert, als er mit Schlittschuh über die dort zugefrorenen Wasserflächen lief. Außerdem überkommt Seiler, dessen Familie seit Generationen in Grasdorf lebt und der eng mit dem Sportverein VfL, der Kirche und Feuerwehr sowie weiteren Institutionen und Gruppen verbunden ist, beim Anblick der Leinemasch ein großer Gedanken: „Was habe ich doch für eine schöne Heimat.“

Von Astrid Köhler