Diesmal hat wirklich alles gepasst: Bei sonnigem Wetter und einem abwechslungsreichen Programm hat Grasdorf am Sonnabend zum 31. Mal sein Brunnenfest gefeiert. Die Feier zwischen Brunnen und Leine war wieder gut besucht. Wie viele Gäste tatsächlich mit dabei waren, wagten die Veranstalter um Dieter Oberwelland von der Interessengemeinschaft der örtlichen Vereine nicht zu schätzen. „Aber wir sind mit dem Zuspruch sehr zufrieden“, sagte Oberwelland.

Gegen 14.45 Uhr eröffnete Bürgermeister Jürgen Köhne das Fest am Dorfbrunnenplatz. Gemeinsam mit weiteren Ratsmitgliedern nutzte der Verwaltungschef die Gelegenheit, den am Wochenende angereisten kleinen Delegationen aus Laatzens Partnerstädten das Fest und seine Stimmung näher zu bringen.

20 Vereine und Institutionen beteiligen sich

Dazu trug auch das umfangreiche Programm der rund 20 beteiligten Vereine, Verbände und Organisationen bei. Zwischen dem Brunnenplatz an der Kirchstraße und der St.-Marien-Kirche, der Grundschule und dem Sportplatz gab es für die Festbesucher neben Information, Unterhaltung und Leckereien auch Musik- und Tanzvorführungen. Kinder strömten zu den vielen Spielaktionen.

Am Brunnenplatz zeigten Laatzens Tanzgruppen, was sie können: Mit dabei waren die Tanzgruppe Maasaala mit orientalischen Tänzen, die Art of Dance-Gruppe des VfL Grasdorf mit einer wilden Piraten-Musikshow, die L(e)ine Dancers des TSV Rethen und die Gesellschaftstänzer des VfL Grasdorf. Der Musikzug der Feuerwehr blies den Besuchern dort schwungvoll den Marsch.

Zur Galerie Das Wetter, die Show, die Besucher – beim 31. Grasdorfer Brunnenfest stimmte eigentlich alles. Etliche Besucher suchten das Volksfest am Sonnabend auf. Höhepunkt war die Feuershow mit Chris Spencer am Abend.

Entlang der Kirchstraße hatten zahlreiche Aktive ihre Stände aufgebaut. So informierten Aktionsgruppen wie Fair Trade Laatzen über ihre Arbeit. An den Ständen der Grasdorfer Schützen und der Laatzener Tafel gab es die Gelegenheit, bei Sekt, Bier, Lachsbrötchen und Bratwürstchen ins Gespräch zu kommen.

Kinder nutzten das beliebte Flohmarktangebot auf dem Rasen vor der Kirche ebenso gern wie die Spielaktionen auf dem Spiel- und Sportplatz dahinter. Die Feuerwehr etwa zeigte, wie man als Kind spielerisch mit einem Schlauch einen Brand löschen kann, informierte über ihre Arbeit und ließ die Kleinsten im Feuerwehrauto Platz nehmen. Für Kaffee und Kuchen sorgte das 15-köpfige Team der DRK-Bereitschaft Laatzen.

Zauberer lässt Zauberwürfel verschwinden

Kinderzauberer Frank Wessels verblüffte nebenan mit seinen Tricks. So ließ er unter anderem Zauberwürfel und eine kleine Freiheitsstatue verschwinden. Die Hip-Hopper und die Kindertanzgruppe des VfL Grasdorf drehten sich unter Applaus auf einer gesonderten Tanzfläche in der Nachmittagssonne.

Wer Seile drehen wollte, konnte dies beim Männerquartett Hans-Ulrich Menge, Heinz Ostefeld, Karl-Heinz Gleiß und Werner Kaste tun, die als Seilergemeinschaft Jeinsen eine Reeperbahn – ein Ort zur Herstellung von Seilen – eingerichtet hatten. Optischer Höhepunkt war dann am Abend die Feuershow von Chris Spencer, den die Besucher mit viel Applaus bedachten, bevor es mit Discomusik zum Tanzen unter freiem Himmel weiterging. Gefeiert wurde bis Mitternacht.

