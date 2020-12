Grasdorf

Es ist ihr erstes Werk, gewidmet ihrem Sohn, und für alle kommenden Generationen geschrieben: Die Grasdorferin Rosalia Worbs hat ein Buch über den Zusammenhang von Kindheitstraumata und Erkrankungen im Erwachsenenleben verfasst. „Die Schweigegeneration, der Klaps, der Kokon und Du“ heißt das Buch, das im Selbstverlag bei Book on Demand erschienen ist – am 2. Dezember, dem 20. Geburtstag von Worbs’ Sohn.

Als „schwere Kost, leicht verpackt“ beschreibt die 52-Jährige den Inhalt. Sie beschäftige sich darin mit dem Schweigen der Kriegsgeneration, deren Angehörige über Erlebtes nicht sprachen, sondern Krisen, Krieg und Misshandlungen eher mit sich selbst ausmachten.

So wird das Buch von Rosalia Worbs aussehen. Quelle: privat

Worbs arbeitet ihre eigenen Erfahrungen auf und befasst sich mit der Frage, ob Erkrankungen, die viele Menschen durch das Leben führen, ein Ausdruck der Seele sein können. „Ich schreibe über das Schweigen und was es mit den Menschen macht: Erkrankungen, Ängste, Schlafstörungen, Stressreaktionen.“

Zweites Buch ist bereits in Arbeit

Die Autorin arbeitet als Pharmareferentin, hat sich mit Psychologie, Heilpraktik und Homöopathie befasst und sich zur ganzheitlichen Ernährungs- und Gesundheitsberaterin weitergebildet. Im Buch nutze sie ihr Wissen, schildere eigene Eindrücke und Erfahrungen anderer Betroffener. Es ist kein Fachbuch, sondern ein Ratgeber, knapp 80 Seiten lang und kostet 10,50 Euro.

Geschrieben hat die Grasdorferin nur abends, neben dem Job. Das habe ihr aber so viel Spaß gemacht, dass sie schon am zweiten Werk sitze. „Ich fühle mich befreit und glücklich, dass ich anderen Menschen etwas geben kann“, so Worbs. Freunde hätten das Buch vorab gelesen, ihr Sohn aber werde damit auch nach dem Erscheinen noch warten.

Von Katharina Kutsche