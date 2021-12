Alt-Laatzen

Fangen und verstecken spielen geht immer. Und auch die Tischtennisplatte und die Minifußballtore gibt es noch auf dem Pausenhof für die Erst- und Zweitklässler der Grundschule Rathausstraße. Klettern, baumeln und rutschen können die Kinder dort aber nicht mehr, denn die beiden Großspielgeräte wurden teils vor mehr als einem Jahr aus Sicherheitsgründen abgebaut und noch immer nicht ersetzt.

„Das ist blöd“, kommentiert ein Junge die Situation. Zwar gebe es als Pausenspielzeug noch Bälle und Seile sowie ein Rollbrett, aber lieber würde er wieder klettern können. Herumlaufen ist nicht immer jedermanns Sache. Einige Kinder haben offenbar ersatzweise versucht, in den Büschen und kleineren Bäumchen auf dem Hof zu klettern, denn einige Äste dort sind abgebrochen. An diesem Vormittag lehnt eine Gruppe an der Tischtennisplatte, andere Kinder spielen Fußball, und wieder andere jagen einander über den Schulhof oder stehen herum.

Um die Aufenthaltsqualität auf dem Pausenhof der Grundschule Rathausstraße etwas zu steigern, haben Eltern Hüpfspiele auf den Boden gemalt. Im Hintergrund ist die Sandgrube zu sehen, bei der bis November die alte Sechseck-Turnanlage stand. Quelle: Astrid Köhler

Dass nach dem im Oktober 2020 entfernten Kletterturm mit breiter Rutsche Anfang November auch noch die Sechseck-Turnanlage demontiert worden sei, ohne adäquaten Ersatz zu schaffen, sei „sehr ungünstig“, sagt der Vorsitzende des Schulelternrats, Andreas Engelbrecht. „Gerade wegen der Corona- und Abstandsregeln wäre es wichtig, dass die Kinder auf dem Pausenhof die Möglichkeit haben zu spielen und sich auszutoben“, sagt er. Um die Aufenthaltsqualität zu steigern und den Grundschülern etwas zu bieten hatten Eltern bei einer Aktion im Sommer diverse Hüpfspiele auf den Boden gemalt. Die Farbe hatte der Förderverein angeschafft – nach Rücksprache mit der Stadt.

Schulhof ist nachmittags öffentlicher Spielplatz

Bereits im Frühjahr, mehrere Monate nach der Demontage des Kletter- und Rutschenturms, hatten Eltern bei der Stadt nachgehakt, wann es denn Ersatz gegeben würde – zumal Pausenhöfe außerhalb der Schulzeit zumeist auch öffentliche Spielplätze sind und es im Stadtteil zuletzt diverse Gerätedemontagen und eine komplette Spielplatzschließung gegeben hatte. So ist der frühere Bolzplatz am Kreuzweg seit 2020 mit Wohnungen bebaut. Wie Eltern berichten, sei ihnen von der Stadt der Ersatz für den Rutschenturm für das Jahresende oder spätestens Anfang 2022 angekündigt worden. Doch statt ein neues Gerät aufzubauen ließ die Stadt dann im Herbst für Kinder und Familien überraschend auch noch das zweite Gerät abbauen, weil auch dieses beschädigt und abgängig war.

„Wir sind alle nicht glücklich, aber der Zustand ändert sich in absehbarer Zeit“, sagt Schulleiterin Karin Olbricht. Die Schule sei in gutem Kontakt mit der Stadt Laatzen, und diese werde zeitnah eine neue Sechseck-Turnanlage aufstellen. „Das geht seinen Gang und läuft“, sagte Olbricht.

Stadt rechnet im Januar mit Lieferung

Wie die Stadt mitteilte, lägen ihr drei Angebote für eine Sechseck-Turnanlage vor und werde der Auftrag kurzfristig erteilt. „Die Lieferung könnte eventuell im Januar 2022 erfolgen“, sagte Stadtsprecherin Anke Weisbrich. Die Installation des Großgeräts ist von der Witterung abhängig und könnte noch etwas dauern.

Die Kosten für das neue Gerät liegen laut Stadt bei etwa 6000 Euro. Darüber hinaus sei grundsätzlich beabsichtig, auch noch ein weiteres Spielgerät auf dem Pausenhof aufzustellen, den corona- und kohortenbedingt zurzeit nur die Erst- und Zweitklässler der Grundschule nutzen. Details dazu, um was für ein Gerät es sich handeln soll und wann die Kinder dieses nutzen können, sind noch nicht bekannt.

Von Astrid Köhler