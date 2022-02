Laatzen

Die Grünenpolitikerin und stellvertretende Bürgermeisterin von Laatzen Regina Asendorf zieht sich aus der Ratspolitik zurück. Wie der Ortsverband ihrer Partei mit Verweis auf die Grasdorferin am Montagabend mitteilte, gibt die diplomierte Agraringenieurin ihr Mandat im Stadtrat aus berufliche Gründen ab.

„Diese Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen“, sagt Regina Asendorf, „aber den Zeitaufwand und die Energie, die dieses Ehrenamt abverlangt, möchte ich gern vollständig in meine berufliche Neuorientierung stecken.“ Wie es heißt, übernimmt die seit 1994 bei der Landwirtschaftskammer Niedersachsen im höheren Dienst beschäftigte Beamtin ein neues Aufgabengebiet. Welche dies genau ist, lies die frühere Landtagsabgeordnete (2014 bis 2017) am Montag offen.

Asendorf bleibt im Ortsverband aktiv

2011 wurde Asendorf zum ersten Mal in den Rat der Stadt Laatzen gewählt. Vor einem Jahr war sie Spitzenkandidatin der Grünen im Rennen um das Bürgermeisteramt, das im September der parteilose Kandidat der SPD, Kai Eggert, für sich entschied.

Nach 24 Jahren mit großem Engagement im Ehrenamt, davon die letzten zehn Jahre in der Politik, sei es nachvollziehbar, dass Asendorf neue Prioritäten setzen wolle, auch wenn das sehr schade für die Fraktionsarbeit sei, sagt die Co-Vorsitzende der Laatzener Grünen Claudia Ebeling:. „Wir sind froh, dass sie im Ortsverband weiterhin die Arbeitsgruppe Verkehrswende leiten wird, so dass wir auch in Zukunft von ihrem politischen Wissen profitieren werden.“

Nachrücker kommt aus Ingeln-Oesselse

Auf der Nachrückerliste für das Stadtratsmandat steht der Ingelner Thilo Böhm. „Obwohl die offizielle Bestätigung durch die Stadtverwaltung noch aussteht, signalisierte der 46- jährige Heilerziehungspfleger bereits freudige Bereitschaft für die kommende Aufgabe“, teilte Ebeling mit. Der Familienvater bringe Erfahrung in der Kommunalpolitik mit, da er seit mehreren Jahren im Ortsrat von Ingeln-Oesselse aktiv ist.

Über die Neuordnung der Ausschüsse des Rats – Asendorf gehörte zuletzt dem Verwaltungsausschuss sowie den Ausschüssen Verkehrswende und Rathausneubau an – berate die Fraktion in den nächsten Tagen. Auch darüber wer an ihrer Stelle neuer stellvertretender Bürgermeister oder neue stellvertretende Bürgermeisterin wird, sei noch nicht entschieden.

Von Astrid Köhler