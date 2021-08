Grasdorf/Laatzen-Mitte

Die Grünen laden für Freitag, 13. August, zu einer geführten Radtour zu zwei Laatzener Gartenprojekten ein. Startpunkt ist um 16 Uhr beim Nabu an der Ohestraße. Dort können die Teilnehmenden zunächst die Ausstellung und übrigen Räumlichkeiten besichtigen.

Anschließend geht es zum Mitmachgarten am Park der Sinne, wo die Gruppe Gelegenheit bekommt, sich mit Aktiven des Mitmachgartens zu unterhalten. Der Ausklang der etwa zweistündigen Tour ist dann am Interkulturellen Garten an der Würzburger Straße geplant. Die Radtour führt auch am Parkplatz 2 des Leine-Centers vorbei. Aus Sicht der Grünen sollte dieser mit Bäumen und Sträuchern bepflanzt werden.

Bei der Fahrradtour sind auch drei Grüne Kandidatinnen dabei: Regina Asendorf will Bürgermeisterin in Laatzen werden, Frauke Patzke Regionspräsidentin und Simone Meyer aus Springe möchte in den Bundestag einziehen. Eine Anmeldung für die Tour ist nicht erforderlich.

Von Astrid Köhler