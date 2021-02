Laatzen

Mit einer Stabsstelle Nachhaltigkeit will Bürgermeister Jürgen Köhne das Thema Klimaschutz stärker in den Vordergrund rücken. Die Laatzener Grünen begrüßen das Vorhaben, wundern sich allerdings über den Zeitpunkt. „Dass der Bürgermeister das Thema zur Chefsache macht, ist erst einmal eine gute Sache“, sagen die Grünen-Ratsleute Gerd Apportin und Regina Asendorf, die auch als Bürgermeisterkandidatin antritt. „Ein bisschen ein Geschmäckle bekommt der plötzliche Eifer, wenn dies im Superwahljahr 2021 stattfindet und Kommunalwahlen anstehen.“

Asendorf und Apportin beziehen sich dabei insbesondere auf das bisherige Verwaltungshandeln und das Abstimmungsverhalten Köhnes bei Klimaschutzthemen. So habe der Rat im November 2019 mit rot-rot-grüner Mehrheit – und gegen die Stimme des Bürgermeisters – beschlossen, dem Masterplan Stadtnatur des Bundesumweltministeriums beizutreten, was bislang nicht umgesetzt worden sei. „Zum Antrag aus demselben Jahr zur Verbesserung des Klimaschutzes, in dem zum Beispiel die Begrünung des Parkplatzes am Leine-Center nochmals gefordert wird, hat sich der Bürgermeister enthalten“, ergänzt Asendorf.

Grüne bemängeln fehlenden Willen zur Begrünung

Der Beschluss, den Parkplatz zu begrünen, stammt bereits aus dem Jahr 2013 und wurde seitdem mehrfach bekräftigt. Die Stadtverwaltung hatte das Vorhaben mit Verweis auf das zuständige Leine-Center zurückgewiesen, das die Fläche von der Stadt pachtet. Auch sei eine Mindestzahl an Stellflächen gesetzlich vorgegeben. Die Grünen sprechen sich dafür aus, selbst Geld in die Hand zu nehmen, das Center habe bereits Zustimmung signalisiert. „Wenn man wirklich etwas will, bekommt man es auch umgesetzt“, findet Asendorf.

Auf Anfrage äußert sich die Stadtverwaltung auch zum Masterplan-Antrag: Dass die Stadt noch nicht beigetreten sei, liege an den noch fehlenden Richtlinien des Bundesumweltministeriums. Man bleibe aber dran, heißt es im Rathaus.

Von Johannes Dorndorf