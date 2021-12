Laatzen

Die Grünen in Laatzen gehen mit einer neuen Doppelspitze in die nächsten zwei Jahre. Bei der jüngsten Mitgliederversammlung, die die Partei als Hybridsitzung abhielt, und der anschließenden Briefwahl wurde der Alt-Laatzener Julian Lindemann neu an die Spitze des Ortsverbands gewählt. Claudia Ebeling haben die Mitglieder in ihrem Amt bestätigt. Die bisherige Co-Vorsitzende Regina Asendorf, die im Rat mehrere wichtige Ämter bekleidet, habe zugunsten des Prinzips der Trennung von Amt und Mandat auf eine erneute Kandidatur verzichtet, teilen die Grünen mit.

Lindemann ist gebürtiger Regensburger, wohnt in Alt-Laatzen und arbeitet als strategischer Einkäufer für die MTU Maintenance. „Ich möchte die Social-Media-Arbeit des Ortsverbandes ausbauen, sodass wir noch mehr Menschen erreichen, von unseren ökologischen und sozialen Zielen überzeugen und zum Mitmachen anregen“, kündigte der 31-jährige Betriebswirt an. „Außerdem wollen wir uns stärker mit den Grünen aus unseren Nachbarkommunen vernetzen.“

Auch Grüne Jugend ist im Vorstand vertreten

Schatzmeister bleibt Thomas Schult. Als Beisitzer und Beisitzerinnen wurden Edda Klukkert, Klaus Rathjen und Udo Hetmeier wiedergewählt, neu hinzugekommen ist die 17-jährige Gleidingerin Marieke Lenze, die auch Mitglied der in diesem Jahr neu gegründeten Grünen Jugend Laatzen ist. Die Schülerin der Albert-Einstein-Schule sagt: „Ich finde es gut, nun als Vorstandsmitglied die junge Perspektive mehr in den Vordergrund rücken zu können.“

Bei den Laatzener Grünen herrscht derzeit Aufbruchsstimmung – nicht nur wegen des guten Wahlergebnisses, das der Partei sieben Ratsmandate beschert hat, drei mehr als bislang. „In den vergangenen zwei Jahren sind 25 Personen dazu gekommen, die viele gute Ideen mitgebracht haben“, sagt Claudia Ebeling über die Mitgliederentwicklung. Deren Zahl hat sich auf nun 52 fast verdoppelt.

Die nächste Ortsverbandsversammlung ist für Montag, 10. Januar, ab 19.30 Uhr als Videokonferenz angesetzt. Wer teilnehmen möchte, kann sich über den Zugangslink auf gruene-laatzen.de einwählen.

Von Johannes Dorndorf