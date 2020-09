Laatzen

Bündnis 90/Die Grünen hat als erste Laatzener Partei ihre Kandidatin für die Bürgermeisterwahl 2021 bestimmt: Regina Asendorf. Die ehemalige Landtagsabgeordnete aus Grasdorf setzte sich in geheimer Wahl im AES-Forum gegen ihre Mitbewerberin aus dem Rat durch, die Rethener Rechtsanwältin Andrea Melletat.

Der Ortsverband wolle für die Bewerberinnen und sich früh Klarheit haben und das Wahlprogramm gemeinsam mit seiner Spitzenkandidatin erarbeiten, erläuterte die Grünen-Vorsitzende Claudia Ebeling zu Beginn der Sitzung.

„Glaubt mir, ich werden kämpfen“

Vor dem Urnengang hatten sich die Kandidatinnen – beide sind 1961 geboren, leben seit Jahrzehnten in Laatzen und sind dort politisch engagiert – in 15-minütigen Reden vorgestellt, wobei das Los die Reihenfolge bestimmte. „Glaubt mir, ich werde kämpfen“, versprach Asendorf, die als erste zum Mikrofon griff und ihre Ziele und Visionen für Laatzen ausführte. „Ich will die Stadt sozial, wirtschaftlich und ökologisch lebenswert machen.“ Speziell die großen Asphaltflächen und Türme im Zentrum heizten sich im Sommer sehr auf. „Das ist nicht lebenswert, und dort wohnen 10.0000 Leute.“ Ihre Zuhörer fordert sie auf, sich grüne Parkplätze, begrünte Dächern, Fassaden und Wege vorzustellen. „Wir schön wäre das?“

Als weitere Schwerpunkte nannte Asendorf öffentlichere Ratsarbeit und mehr Bürgerbeteiligung. „Bisher kriegt das kaum einer mit.“ Auch die Bekämpfung der Kinderarmut, die Schaffung bezahlbarer Wohnraum und Workingspaces – moderne, günstige Büroräume gerade für junge Leute – sowie faire Arbeit und gesundes Essen sind Themen für die Agrarwissenschaftlerin, die im öffentlichen Dienst bei der Landwirtschaftskammer Niedersachsen beschäftigt ist. Im Laatzener Rathaus gebe es „Superteams“, mit denen sie vertrauensvoll zusammenarbeiten wolle.

Zur Galerie Mit 20 Stimmberechtigten erschienen am Montagabend mehr als die Hälfte der 35 Laatzener Grünen-Mitglieder zur Wahl der Bürgermeisterkandidatin für die Wahl 2021.

Sie könne auf keine Karriere im Landtag verweisen, sagte die Familienrechtsanwältin Andrea Melletat, „ich kann aber auf Lebenserfahrung zurückgreifen“. In ihrer Vorstellung gab sie sich sehr offen und beschrieb sich als einziges Kind einer allein erziehenden Mutter, das früh Verantwortung übernahm und ihre Ziele mit Willen erreichte. So führte sie die Ballettschule ihrer erkrankten Mutter weiter, eröffnete ein Übersetzungsbüro und begann sie mit 38 Jahren als fünffache Mutter („ein Kind ist gestorben“) ein Jurastudium.

„Ich stehe für Transparenz“, sagte Melletat, die als politische Newcomerin über ein Direktmandat in den Rat gewählt worden ist und sich für Gradlinigkeit in der Politik einsetzen will. Als Bürgermeisterin wolle sie sich für sozialen Wohnungsbau, ortsansässige Unternehmen, den Klimaschutz und weitere Grünen-Ziele wie Fahrradfreundlichkeit einsetzen, dabei aber auch die „Leute nicht vergessen, die auf das Auto angewiesen sind“. Klar positionierte sie sich gegen Schottergärten. „Das ist eine der ersten Dinge, die ich als Bürgermeisterin abschaffen würde“, so die Rethenerin.

Kritische Nachfrage zu den Abgaben

Nach den jeweiligen Vorstellungen war Gelegenheit für Fragen. Kritisch hakte dabei der Schatzmeister der Partei nach, Thomas J. Schult, der die Kandidatinnen auf ihre bisherigen und geplanten Mandatsabgaben ansprach. Nach guter Sitte gehe die Hälfte davon an die Partei, von Melletat hätten die Grünen bisher nur einige Hundert Euro erhalten. „Ich bin selbstständig tätig und habe vier Kinder in der Ausbildung“, erwiderte Melletat. „Im Gegensatz zu Beamten und Hochschullehrern bin ich auf das Geld angewiesen.“ Als Beamtin würde sie selbstverständlich das Geld abgeben, so wie Asendorf, die kundtat: „Ich habe bis jetzt alles abgeführt.“

Nach der finalen Geldfrage war die Vorstellungsrunde beendet und die Mitglieder wurden zum Urnengang aufgerufen. Von 35 Mitglieder waren am Montag 20 ins AES-Forum gekommen. Asendorf erreichte mit 16 von 20 Ja-Stimmen die absolute Mehrheit. Im nächsten Schritt will sich die Partei nun mit dem Schreiben des Wahlprogramms befassen. Die Auftaktveranstaltung ist für Sonnabend, 19. September, geplant.

Von Astrid Köhler