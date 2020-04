Ingeln

Die Grüngutannahmestelle in Ingeln soll nach Ostern wieder öffnen. Wie der regionale Abfallentsorger Aha bekannt gibt, nehmen alle landwirtschaftlichen Annahmestellen in der Region mit Ausnahme von Seelze-Döteberg ab Mittwoch, 15. April, wieder ihren Betrieb auf. Die Einrichtung in Ingeln ist mittwochs von 16 bis 18 Uhr und sonnabends von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Auch der Wertstoffhof in Pattensen ist ab Mittwoch wieder zugänglich. Der Rethener Kompostplatz, der von der Stadt Laatzen betrieben wird, bleibt hingegen wegen der Corona-Krise geschlossen – „bis auf Weiteres“, wie es auf der Internetseite der Stadt heißt. Die Stadtverwaltung kündigte jedoch auf Nachfrage an, eine mögliche Lockerung zu prüfen.

Von Johannes Dorndorf