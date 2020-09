Rethen

Seit über einer Woche sind 67 Schüler und vier Beschäftigte der Grundschule Rethen in Quarantäne – und noch immer wissen die meisten betroffenen Familien nicht, ob sich ihre Kinder mit dem Coronavirus infiziert haben. Wie die Schulleitung am 18. September auf Anfrage mitteilte, war erst für Freitagabend ein Termin im Testzentrum in Ronnenberg angeboten worden. Dabei endet die Quarantäne bereits am nächsten Dienstag. Die Region bestätigte die Angaben.

„Die Quarantäne läuft für alle Beteiligten am 22. September ab“, sagt Schulleiterin Bärbel Vujicic. Falls die Kinder keine Symptome aufweisen und keinen positiven Testbescheid erhalten, können die Jungen und Mädchen die Schule ab Mittwoch wieder besuchen – selbst dann, wenn die Testergebnisse noch nicht vorliegen. Bislang habe sich nur eine Familie entschieden, ihr Kind privat von einem Kinderarzt testen zu lassen, so Vujicic. Der Nachweis auf das Virus sei positiv ausgefallen. Das Kind müsse deshalb bis zum 25. September zu Hause bleiben. Einschließlich der Lehrerin, die die Quarantäne ausgelöst hatte, sind nun zwei Infektionen an der Schule bekannt.

Da das Gesundheitsamt der Region derzeit überlastet sei, habe die Schule auch die bisherige Information an die Eltern übernommen, so Vujicic. „Wir hatten sehr viel zu tun.“ Über die Schule sei auch ein Elternschreiben versandt worden, das das Gesundheitsamt für solche Fälle vorsieht.

Wann Ergebnisse vorliegen, ist unklar

Offen sei auch die Frage, wie Familien getestet werden können, die mangels Auto nicht nach Ronnenberg fahren können, sagt die Schulleiterin. Von einem Fahrdienst weiß sie nichts – und Taxis oder öffentliche Verkehrsmittel könnten die Familien wegen der Quarantäne nicht nutzen. Die Region Hannover erläutert auf Anfrage, dass in solchen Fällen mobile Abstrichteams die Familien im Regionsauftrag direkt aufsuchen können. Ob dies in Anspruch genommen wurde, ist nicht bekannt.

Wann die Ergebnisse der Rethener Schüler vorliegen werden, ist unklar. „Darauf hat die Region keinen Einfluss“, sagt Regionssprecher Christoph Borschel. „Nach den Testungen gehen die Tests an die Labore, diese werten sie dann aus und übermitteln das Ergebnis – im Falle eines positiven Bescheids – anschließend an das Gesundheitsamt.“ Die Region informiere nur diejenigen Familien, bei denen Kinder positiv getestet wurden.

